Автобусы подадут к Знаменскому собору
В Тюмени в Пасхальную ночь будут организованы бесплатные автобусные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В ночь с 4 на 5 мая пройдет праздничное Пасхальное богослужение. В 3:00 будет организована подача четырех автобусов, из них три вместимостью 100 пассажиров и один — 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) будет бесплатный», — сообщили в мэрии.
Власти также опубликовали схемы бесплатных маршрутов. Они охватят практически все районы областного центра.
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