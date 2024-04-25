25 апреля 2024

Тюменцев в Пасхальную ночь бесплатно отвезут домой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка во время пасхи у храма. Тюмень, церковь, казаки, знаменский собор
Автобусы подадут к Знаменскому собору Фото:

В Тюмени в Пасхальную ночь будут организованы бесплатные автобусные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В ночь с 4 на 5 мая пройдет праздничное Пасхальное богослужение. В 3:00 будет организована подача четырех автобусов, из них три вместимостью 100 пассажиров и один — 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) будет бесплатный», — сообщили в мэрии.

Власти также опубликовали схемы бесплатных маршрутов. Они охватят практически все районы областного центра.

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В Тюмени в Пасхальную ночь будут организованы бесплатные автобусные маршруты. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В ночь с 4 на 5 мая пройдет праздничное Пасхальное богослужение. В 3:00 будет организована подача четырех автобусов, из них три вместимостью 100 пассажиров и один — 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) будет бесплатный», — сообщили в мэрии. Власти также опубликовали схемы бесплатных маршрутов. Они охватят практически все районы областного центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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