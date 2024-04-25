Супруга челябинского губернатора повезла в Орск гуманитарную помощь. Видео

26 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

На помощь жителям подтопленных территорий отправлены две фуры с продуктами питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина повезла в пострадавшую от паводка Оренбургскую область гуманитарную помощь. Видеосообщение она записала на въезде в Орск. «Мы ехали всю ночь и наконец-то приехали в Оренбуржскую область к нашим соседям. Едем мы с гуманитарной миссией, чтобы поддержать людей после стихийного бедствия. Сейчас мы заезжаем в Орск, везем две фуры с продовольствием», — отметила на видео Ирина Текслер. Супруга губернатора уточнила, что будет записывать сообщения по ходу гуманитарной миссии. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, тысячи домов оказались подтоплены водой. МЧС России сообщило, что в Оренбуржье фиксируется стабильное снижение уровня воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина повезла в пострадавшую от паводка Оренбургскую область гуманитарную помощь. Видеосообщение она записала на въезде в Орск. «Мы ехали всю ночь и наконец-то приехали в Оренбуржскую область к нашим соседям. Едем мы с гуманитарной миссией, чтобы поддержать людей после стихийного бедствия. Сейчас мы заезжаем в Орск, везем две фуры с продовольствием», — отметила на видео Ирина Текслер. Супруга губернатора уточнила, что будет записывать сообщения по ходу гуманитарной миссии. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, тысячи домов оказались подтоплены водой. МЧС России сообщило, что в Оренбуржье фиксируется стабильное снижение уровня воды.