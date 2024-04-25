25 апреля 2024

Супруга челябинского губернатора повезла в Орск гуманитарную помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , коробки, погрузка, мешки, груз, гуманитарная помощь донбассу
На помощь жителям подтопленных территорий отправлены две фуры с продуктами питания Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина повезла в пострадавшую от паводка Оренбургскую область гуманитарную помощь. Видеосообщение она записала на въезде в Орск.

«Мы ехали всю ночь и наконец-то приехали в Оренбуржскую область к нашим соседям. Едем мы с гуманитарной миссией, чтобы поддержать людей после стихийного бедствия. Сейчас мы заезжаем в Орск, везем две фуры с продовольствием», — отметила на видео Ирина Текслер.

Супруга губернатора уточнила, что будет записывать сообщения по ходу гуманитарной миссии. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, тысячи домов оказались подтоплены водой. МЧС России сообщило, что в Оренбуржье фиксируется стабильное снижение уровня воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина повезла в пострадавшую от паводка Оренбургскую область гуманитарную помощь. Видеосообщение она записала на въезде в Орск. «Мы ехали всю ночь и наконец-то приехали в Оренбуржскую область к нашим соседям. Едем мы с гуманитарной миссией, чтобы поддержать людей после стихийного бедствия. Сейчас мы заезжаем в Орск, везем две фуры с продовольствием», — отметила на видео Ирина Текслер. Супруга губернатора уточнила, что будет записывать сообщения по ходу гуманитарной миссии. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, тысячи домов оказались подтоплены водой. МЧС России сообщило, что в Оренбуржье фиксируется стабильное снижение уровня воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...