В Ревде (Свердловская область) депутата Александра Бушуева (КПРФ) лишили мандата за то, что он полгода не появлялся на заседаниях думы. Для региона это первый подобный случай.
«12 из 16 депутатов проголосовали за то, чтобы лишить Бушуева мандата. На заседаниях думы его не было с сентября 2023 года по февраль 2024. Говорит, что болел и занимался подработками, чтобы прокормить семью", — пересказал агентству суть вопроса один из депутатов.
Сам Бушуев упрекнул председателя думы, что тот мог бы и напомнить ему о заседаниях. «Может быть, я и пришел», — заявил коммунист. И признался, что заниматься общественной деятельностью у него нет желания, потому что "единороссы" блокируют все инициативы. "Я могу выезжать на места, быть на комиссиях, принимать жителей, решать вопросы, но на думе вы делаете, что хотите. Что бы мы ни говорили, ни предлагали, вы голосуете всегда против нас. Поэтому присутствовать на думе — это участвовать в клоунаде. Если бы нас было большинство, то я бы приходил. А вы нам не даете работать", — заявил Бушуев.
В феврале 2023 года федеральные власти внесли поправки в закон о местном самоуправлении (131-ФЗ). Согласно им, народного избранника можно досрочно лишить полномочий, если он на протяжении шести месяцев не появляется на заседаниях думы без уважительной причины (при этом не регламентировано, какие случаи считать уважительными).
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