В Тюменской области остались без денег сотни общественных наблюдателей

26 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Около тысячи общественных наблюдателей в Тюменской области остались без обещанных выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области оставили без денег больше сотни общественных наблюдателей, работавших на выборах президента. Как сообщают URA.RU обманутые наблюдатели, перед выборами кураторы, близкие к общественной палате региона, пообещали им выплаты за работу на выборах. «Работали без договоров, на „честном слове“. С окончания выборов прошло больше месяца, а деньги почти никто так и не получил», — говорят собеседники агентства. При этом, в палате заявили, что подобных обещаний не делали. «Общественная палата к оплате не имеет никакого отношения. Обещать выплаты им не могли, они работают на общественных началах», — сообщил URA.RU руководитель аппарата ОП Артур Юрьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области оставили без денег больше сотни общественных наблюдателей, работавших на выборах президента. Как сообщают URA.RU обманутые наблюдатели, перед выборами кураторы, близкие к общественной палате региона, пообещали им выплаты за работу на выборах. «Работали без договоров, на „честном слове“. С окончания выборов прошло больше месяца, а деньги почти никто так и не получил», — говорят собеседники агентства. При этом, в палате заявили, что подобных обещаний не делали. «Общественная палата к оплате не имеет никакого отношения. Обещать выплаты им не могли, они работают на общественных началах», — сообщил URA.RU руководитель аппарата ОП Артур Юрьев.