В Тюменской области остались без денег сотни общественных наблюдателей

В Тюменской области оставили без денег больше сотни общественных наблюдателей, работавших на выборах президента. Как сообщают URA.RU обманутые наблюдатели, перед выборами кураторы, близкие к общественной палате региона, пообещали им выплаты за работу на выборах.
«Работали без договоров, на „честном слове“. С окончания выборов прошло больше месяца, а деньги почти никто так и не получил», — говорят собеседники агентства.
При этом, в палате заявили, что подобных обещаний не делали. «Общественная палата к оплате не имеет никакого отношения. Обещать выплаты им не могли, они работают на общественных началах», — сообщил URA.RU руководитель аппарата ОП Артур Юрьев.
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В Тюменской области оставили без денег больше сотни общественных наблюдателей, работавших на выборах президента. Как сообщают URA.RU обманутые наблюдатели, перед выборами кураторы, близкие к общественной палате региона, пообещали им выплаты за работу на выборах. «Работали без договоров, на „честном слове“. С окончания выборов прошло больше месяца, а деньги почти никто так и не получил», — говорят собеседники агентства. При этом, в палате заявили, что подобных обещаний не делали. «Общественная палата к оплате не имеет никакого отношения. Обещать выплаты им не могли, они работают на общественных началах», — сообщил URA.RU руководитель аппарата ОП Артур Юрьев.