25 апреля 2024

В Тюменской области остались без денег сотни общественных наблюдателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Около тысячи общественных наблюдателей в Тюменской области остались без обещанных выплат Фото:

В Тюменской области оставили без денег больше сотни общественных наблюдателей, работавших на выборах президента. Как сообщают URA.RU обманутые наблюдатели, перед выборами кураторы, близкие к общественной палате региона, пообещали им выплаты за работу на выборах.

«Работали без договоров, на „честном слове“. С окончания выборов прошло больше месяца, а деньги почти никто так и не получил», — говорят собеседники агентства.

При этом, в палате заявили, что подобных обещаний не делали. «Общественная палата к оплате не имеет никакого отношения. Обещать выплаты им не могли, они работают на общественных началах», — сообщил URA.RU руководитель аппарата ОП Артур Юрьев.

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В Тюменской области оставили без денег больше сотни общественных наблюдателей, работавших на выборах президента. Как сообщают URA.RU обманутые наблюдатели, перед выборами кураторы, близкие к общественной палате региона, пообещали им выплаты за работу на выборах. «Работали без договоров, на „честном слове“. С окончания выборов прошло больше месяца, а деньги почти никто так и не получил», — говорят собеседники агентства. При этом, в палате заявили, что подобных обещаний не делали. «Общественная палата к оплате не имеет никакого отношения. Обещать выплаты им не могли, они работают на общественных началах», — сообщил URA.RU руководитель аппарата ОП Артур Юрьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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