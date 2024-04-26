В Госдуме хотят разрешить россиянам самим выбирать длительность майских праздников

Даванков внес в Госдуму законопроект о продлении майских праздников в регионах

26 апреля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Инициатива положительно отразится на экономике и туризме России, считает Даванков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернаторам регионов России могут дать право самостоятельно устанавливать длительность майских праздников путем голосования жителей регионов. Соответствующий законопроект внес с Госдуму вице-спикер от «Новых людей» Вячеслав Даванков. «Проектом федерального закона „О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации“ предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает РИА Новости. По мнению Даванкова, такое решение может простимулировать поток туристов на российские курорты. Новость по теме Майские праздники 2024: как отдыхаем и сколько дней будем работать В пояснении к инициативе отмечается, что актуальное законодательство не учитывает мнение и предпочтения граждан в регионах, которые могут хотеть продлить майские праздники за счет новогодних. По словам Даванкова, данная мера позволит учесть мнение россиян и бизнеса, а также привести к позитивным изменениям в сфере экономики и туризма. В 2024 году в первые две недели мая и последнюю неделю апреля будет всего пять рабочих дней. Аналитики выяснили, что больше трети россиян возьмут невыгодный отпуск в майские праздники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернаторам регионов России могут дать право самостоятельно устанавливать длительность майских праздников путем голосования жителей регионов. Соответствующий законопроект внес с Госдуму вице-спикер от «Новых людей» Вячеслав Даванков. «Проектом федерального закона „О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации“ предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает РИА Новости. По мнению Даванкова, такое решение может простимулировать поток туристов на российские курорты. В пояснении к инициативе отмечается, что актуальное законодательство не учитывает мнение и предпочтения граждан в регионах, которые могут хотеть продлить майские праздники за счет новогодних. По словам Даванкова, данная мера позволит учесть мнение россиян и бизнеса, а также привести к позитивным изменениям в сфере экономики и туризма. В 2024 году в первые две недели мая и последнюю неделю апреля будет всего пять рабочих дней. Аналитики выяснили, что больше трети россиян возьмут невыгодный отпуск в майские праздники.