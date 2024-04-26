В Госдуме хотят разрешить россиянам самим выбирать длительность майских праздников

Даванков внес в Госдуму законопроект о продлении майских праздников в регионах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владислав Даванков на встрече со сторонниками и в общественном транспорте. Екатеринбург, даванков владислав
Инициатива положительно отразится на экономике и туризме России, считает Даванков Фото:

Губернаторам регионов России могут дать право самостоятельно устанавливать длительность майских праздников путем голосования жителей регионов. Соответствующий законопроект внес с Госдуму вице-спикер от «Новых людей» Вячеслав Даванков.

«Проектом федерального закона „О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации“ предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает РИА Новости. По мнению Даванкова, такое решение может простимулировать поток туристов на российские курорты.

Новость по теме
Майские праздники 2024: как отдыхаем и сколько дней будем работать

В пояснении к инициативе отмечается, что актуальное законодательство не учитывает мнение и предпочтения граждан в регионах, которые могут хотеть продлить майские праздники за счет новогодних. По словам Даванкова, данная мера позволит учесть мнение россиян и бизнеса, а также привести к позитивным изменениям в сфере экономики и туризма.

В 2024 году в первые две недели мая и последнюю неделю апреля будет всего пять рабочих дней. Аналитики выяснили, что больше трети россиян возьмут невыгодный отпуск в майские праздники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернаторам регионов России могут дать право самостоятельно устанавливать длительность майских праздников путем голосования жителей регионов. Соответствующий законопроект внес с Госдуму вице-спикер от «Новых людей» Вячеслав Даванков. «Проектом федерального закона „О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации“ предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает РИА Новости. По мнению Даванкова, такое решение может простимулировать поток туристов на российские курорты. В пояснении к инициативе отмечается, что актуальное законодательство не учитывает мнение и предпочтения граждан в регионах, которые могут хотеть продлить майские праздники за счет новогодних. По словам Даванкова, данная мера позволит учесть мнение россиян и бизнеса, а также привести к позитивным изменениям в сфере экономики и туризма. В 2024 году в первые две недели мая и последнюю неделю апреля будет всего пять рабочих дней. Аналитики выяснили, что больше трети россиян возьмут невыгодный отпуск в майские праздники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...