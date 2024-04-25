В ХМАО нашли тело школьницы, совершившей самоубийство

26 апреля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Тело девушки обнаружили поздним вечером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семиклассница из Радужного (ХМАО) покончила с собой после расставания с молодым человеком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Несовершеннолетняя 2010 года рождения совершила самоубийство поздним вечером 25 апреля. Девушка училась в седьмом классе местной школы», — сообщил журналисту агентства инсайдер. По данным источника, незадолго до произошедшего погибшая рассталась со своим молодым человеком. Уточняется, что школьница из благополучной семьи, на учете не состояла. На данный момент дело передано в Следственный комитет. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семиклассница из Радужного (ХМАО) покончила с собой после расставания с молодым человеком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Несовершеннолетняя 2010 года рождения совершила самоубийство поздним вечером 25 апреля. Девушка училась в седьмом классе местной школы», — сообщил журналисту агентства инсайдер. По данным источника, незадолго до произошедшего погибшая рассталась со своим молодым человеком. Уточняется, что школьница из благополучной семьи, на учете не состояла. На данный момент дело передано в Следственный комитет. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ведомства.