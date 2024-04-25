25 апреля 2024

В ХМАО нашли тело школьницы, совершившей самоубийство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, высотка, жилой дом, многоэтажный дом, жилой фонд, город, многоквартирный дом
Тело девушки обнаружили поздним вечером Фото:

Семиклассница из Радужного (ХМАО) покончила с собой после расставания с молодым человеком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Несовершеннолетняя 2010 года рождения совершила самоубийство поздним вечером 25 апреля. Девушка училась в седьмом классе местной школы», — сообщил журналисту агентства инсайдер. По данным источника, незадолго до произошедшего погибшая рассталась со своим молодым человеком.

Уточняется, что школьница из благополучной семьи, на учете не состояла. На данный момент дело передано в Следственный комитет. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семиклассница из Радужного (ХМАО) покончила с собой после расставания с молодым человеком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Несовершеннолетняя 2010 года рождения совершила самоубийство поздним вечером 25 апреля. Девушка училась в седьмом классе местной школы», — сообщил журналисту агентства инсайдер. По данным источника, незадолго до произошедшего погибшая рассталась со своим молодым человеком. Уточняется, что школьница из благополучной семьи, на учете не состояла. На данный момент дело передано в Следственный комитет. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...