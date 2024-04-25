25 апреля 2024

Житель ЯНАО попал под суд по представлению ФСБ

В ЯНАО суд взыскал с жителя ущерб за хранение редкого муксуна
© Служба новостей «URA.RU»
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АГРО 2016 выставка Челябинск, муксун
Житель поселка Ямбург незаконно хранил редкий вид муксуна Фото:

Житель Ямальского района ЯНАО был оштрафован за хранение муксуна (рыба семейства лососевых — прим. ред.). Гражданское дело рассматривалось по иску, поданному пограничным управлением ФСБ России, сообщает пресс-служба районного суда.

«Гражданин Х. незаконно хранил редкие экземпляры муксуна, в результате чего был привлечен к административной ответственности. Суд постановил взыскать с него материальный ущерб в размере 76 440 рублей и государственную пошлину в размере 2 493 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте.

Дело было рассмотрено на основании факта незаконного хранения жителем поселка Ямбург редкого вида рыбы, занесенной в Красную книгу РФ. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО в пограничной зоне с начала 2024 года было установлено более 300 нарушителей особого режима. Причиной нарушений могли стать как нарушение правил пребывания в особой пограничной зоне, так и нарушение правил добычи охраняемых законом ценных пород рыб.

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Житель Ямальского района ЯНАО был оштрафован за хранение муксуна (рыба семейства лососевых — прим. ред.). Гражданское дело рассматривалось по иску, поданному пограничным управлением ФСБ России, сообщает пресс-служба районного суда. «Гражданин Х. незаконно хранил редкие экземпляры муксуна, в результате чего был привлечен к административной ответственности. Суд постановил взыскать с него материальный ущерб в размере 76 440 рублей и государственную пошлину в размере 2 493 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте. Дело было рассмотрено на основании факта незаконного хранения жителем поселка Ямбург редкого вида рыбы, занесенной в Красную книгу РФ. Решение суда уже вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО в пограничной зоне с начала 2024 года было установлено более 300 нарушителей особого режима. Причиной нарушений могли стать как нарушение правил пребывания в особой пограничной зоне, так и нарушение правил добычи охраняемых законом ценных пород рыб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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