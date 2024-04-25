25 апреля 2024

Появились фото подтопленных городов в Пермском крае

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Паводок в селе Клепиково. Ишимский район , половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
Вода затопила дороги и придомовые территории Фото:
новость из сюжета
Паводок в Пермском крае — 2024

В Пермском крае река Усьва затопила дома в микрорайоне Подъеловики в Чусовом. Фотографии опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Так сейчас выглядит район Подъеловики в Чусовом из-за паводка. Все подтопило», — подписано под фото.

Ранее стало известно, что придомовые территории в городах Чусовой и Александровск подтоплены водой из-за паводка. ГУ МЧС России по Пермскому краю держит эту ситуацию под контролем.

Река Усьва вышла из берегов
Река Усьва вышла из берегов
Затопило придомовые территории
Затопило придомовые территории
Вода подтопила дороги
Вода подтопила дороги

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В Пермском крае река Усьва затопила дома в микрорайоне Подъеловики в Чусовом. Фотографии опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Так сейчас выглядит район Подъеловики в Чусовом из-за паводка. Все подтопило», — подписано под фото. Ранее стало известно, что придомовые территории в городах Чусовой и Александровск подтоплены водой из-за паводка. ГУ МЧС России по Пермскому краю держит эту ситуацию под контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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