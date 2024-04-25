Появились фото подтопленных городов в Пермском крае

Вода затопила дороги и придомовые территории
новость из сюжетаПаводок в Пермском крае — 2024
В Пермском крае река Усьва затопила дома в микрорайоне Подъеловики в Чусовом. Фотографии опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Так сейчас выглядит район Подъеловики в Чусовом из-за паводка. Все подтопило», — подписано под фото.
Ранее стало известно, что придомовые территории в городах Чусовой и Александровск подтоплены водой из-за паводка. ГУ МЧС России по Пермскому краю держит эту ситуацию под контролем.
Река Усьва вышла из берегов
Затопило придомовые территории
Вода подтопила дороги
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