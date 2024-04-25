25 апреля 2024

Мэрия Челябинска опубликовала график работ транспорта в майские праздники

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус
Мэрия Челябинска опубликовала график движения автобусов Фото:

В администрации Челябинска сообщили, как будет работать городской транспорт Челябинска в майские праздники. Информацию распространила пресс-служба мэрии.

«27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая городской транспорт будет работать по расписанию буднего дня. 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая — по расписанию выходного дня. Полное расписание движения по маршрутам буднего и выходного дня размещено на ресурсе «Гортранс74», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Что касается Копейска, то 27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая автобусы так же будут ходить по расписанию буднего дня. 4 и 11 мая транспорт пойдет по расписанию субботы. 28, 29, 30 апреля, 1, 5, 9, 10, 12 мая — по расписанию воскресенья. Расписание маршрутов размещено на сайте Копейского пассажирского автопредприятия.

С 13 мая весь транспорт возвращается к работе в обычном режиме. Об изменениях маршрутов в связи с перекрытием дорог в праздничные дни объявят позднее.

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В администрации Челябинска сообщили, как будет работать городской транспорт Челябинска в майские праздники. Информацию распространила пресс-служба мэрии. «27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая городской транспорт будет работать по расписанию буднего дня. 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая — по расписанию выходного дня. Полное расписание движения по маршрутам буднего и выходного дня размещено на ресурсе «Гортранс74», — сообщили в пресс-службе мэрии. Что касается Копейска, то 27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая автобусы так же будут ходить по расписанию буднего дня. 4 и 11 мая транспорт пойдет по расписанию субботы. 28, 29, 30 апреля, 1, 5, 9, 10, 12 мая — по расписанию воскресенья. Расписание маршрутов размещено на сайте Копейского пассажирского автопредприятия. С 13 мая весь транспорт возвращается к работе в обычном режиме. Об изменениях маршрутов в связи с перекрытием дорог в праздничные дни объявят позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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