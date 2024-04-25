Мэрия Челябинска опубликовала график работ транспорта в майские праздники

26 апреля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Мэрия Челябинска опубликовала график движения автобусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В администрации Челябинска сообщили, как будет работать городской транспорт Челябинска в майские праздники. Информацию распространила пресс-служба мэрии. «27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая городской транспорт будет работать по расписанию буднего дня. 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая — по расписанию выходного дня. Полное расписание движения по маршрутам буднего и выходного дня размещено на ресурсе «Гортранс74», — сообщили в пресс-службе мэрии. Что касается Копейска, то 27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая автобусы так же будут ходить по расписанию буднего дня. 4 и 11 мая транспорт пойдет по расписанию субботы. 28, 29, 30 апреля, 1, 5, 9, 10, 12 мая — по расписанию воскресенья. Расписание маршрутов размещено на сайте Копейского пассажирского автопредприятия. С 13 мая весь транспорт возвращается к работе в обычном режиме. Об изменениях маршрутов в связи с перекрытием дорог в праздничные дни объявят позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Челябинска сообщили, как будет работать городской транспорт Челябинска в майские праздники. Информацию распространила пресс-служба мэрии. «27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая городской транспорт будет работать по расписанию буднего дня. 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая — по расписанию выходного дня. Полное расписание движения по маршрутам буднего и выходного дня размещено на ресурсе «Гортранс74», — сообщили в пресс-службе мэрии. Что касается Копейска, то 27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая автобусы так же будут ходить по расписанию буднего дня. 4 и 11 мая транспорт пойдет по расписанию субботы. 28, 29, 30 апреля, 1, 5, 9, 10, 12 мая — по расписанию воскресенья. Расписание маршрутов размещено на сайте Копейского пассажирского автопредприятия. С 13 мая весь транспорт возвращается к работе в обычном режиме. Об изменениях маршрутов в связи с перекрытием дорог в праздничные дни объявят позднее.