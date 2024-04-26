ФСБ проверяет акционерное общество по делу экс-замминистра обороны Иванова

Совладелец компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин стал третьим фигурантом дела о получении крупной взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. В настоящий момент ФСБ проводит проверку организации, а также проверяется деятельность АО «Главное управление обустройства войск». В адрес последнего было возбуждено уголовное дело по факту несостоятельного банкротства. Иванов лично курировал деятельность АО.
«По информации Царьграда, сейчас следствие и ФСБ проверяют также деятельность АО „Главное управление обустройства войск“, в отношении которого в декабре прошлого года было возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) — по обращению большого числа контрагентов. <…> Сведения нашего источника подтверждаются тем, что 21 апреля у организации были заблокированы счета», — передает телеканал «Царьград». При этом отмечается, что данное акционерное общество являлось активным участником системы госзакупок. АО выступало и как поставщик и как заказчик.
Ранее бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Ее сумма предварительно составила 1,185 миллиарда рублей (10,6 миллиона долларов по нынешнему курсу). В ходе расследования могут выясниться новые неизвестные коррупционные эпизоды, отмечают правоохранители.
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