Насколько большую взятку получил Иванов: сравнение крупнейших случаев коррупции в России

«Коммерсант»: предварительно, сумма взятки Иванову составила 1,185 млрд рублей

26 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов получил взятку в размере 1,185 миллиарда рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке На днях заместитель министра обороны Тимур Иванов 24 апреля был задержан по подозрению в получении взятки. Его обвинили в коррупции. Спустя время источники в силовых структурах уточнили журналистам «Коммерсант», что сумма взятки предварительно составила 1,185 миллиарда рублей (10,6 миллиона долларов по нынешнему курсу). URA.RU вспоминает случаи крупнейших взяток в истории России. «В общей сложности сумма полученной Ивановым взятки за этот период составила 1,185 миллиарда рублей», — уточнили источники в силовых структурах в разговоре с «Коммерсант». Отмечается, что пока что это предварительная сумма. Александр Хорошавин (308 млн рублей по курсу 2015 года) Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был осужден за получение взятки в размере 5,6 миллиона долларов. Он был задержан в 2015 году. Согласно решению суда, бывший глава области принял рекордную сумму взятки от владельца строительной фирмы «Энергострой» Николая Крана. Взятка, представляющая собой «откат» за подписание договора на строительство нового блока на Южно-Сахалинской ТЭЦ, была передана через третье лицо. Хорошавину назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако бизнесмен умер от сердечного приступа в больнице. Сумма взяток, которые, по данным следствия, получил экс-губернатор, достигла 522 миллиона рублей. При этом отмечалось, что при обысках бывшего губернатора в его доме было найдено около миллиарда рублей наличкой. Алексей Улюкаев (130 млн рублей по курсу 2016 года) Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев получил взятку в 2016 году в виде кейса с двумя миллионами долларов и корзинки с колбасой. Отмечается, что взятку он получил от председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина. Взятка была предложена в обмен на одобрение Минэкономразвития сделки касательно приобретения государственной компанией акций «Башнефти». Операцию по задержанию Улюкаева курировала ФСБ. Он был задержан с поличным. До этого от «Роснефти» обратились в службу с жалобой о вымогательстве со стороны Улюкаева. Виктор Крысов (45 млн рублей по курсу 2010 года) Бывший руководитель администрации Конаковского района Тверской области Виктор Крысов был в 2010 году осужден за попытку получения взятки в размере 45 миллионов рублей (1,46 миллиона долларов). Он стремился получить солидную сумму за гарантию невмешательства в судебные тяжбы, связанные с продажей земельных участков под строительство базы отдыха компанией «Алекс». Однако за попытку взяточничества Крысов был приговорен к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы. Юрий Гайдуков (36 млн рублей по курсу 2007 года) Бывший офицер Министерства обороны России Юрий Гайдуков получил взятку в 2007 году в размере 36 миллионов (около 1,39 миллиона долларов). Он пытался получить крупную сумму за игнорирование нарушений в ходе проверки финансовой деятельности НПО «Энергомаш». Сотрудники ФСБ предотвратили передачу ему первого транша взятки. Гайдуков отрицал свою причастность к коррупционным действиям и не признал вину, но был осужден и провел в заключении пять лет. Судебный процесс выявил, что Гайдуков обещал закрыть глаза на финансовые нарушения в НПО «Энергомаш», которое занимается производством ракетных двигателей и является одним из крупнейших в отрасли. Бывший полковник не признал свою вину, утверждая, что деньги были частью подставы. Вячеслав Дудка (40 млн рублей по курсу 2010 года) Экс-глава Тульской области Вячеслав Дудка обвинялся в получении взятки в размере 40 миллионов рублей (1,27 млн долларов). По версии суда, он получил значительную сумму от представителей корпорации «ГРИНН» за одобрение проекта строительства крупного торгового центра. В ноябре 2010 года деньги пытались передать через двух лиц: Виктора Волкова, возглавлявшего департамент земельных ресурсов области, и предпринимателя Андрея Степанова. Арест этих посредников и последующие показания Волкова послужили ключевыми в деле против Дудки. В итоге тот был приговорен к 9,5 года заключения. Он не признавал свою вину. Однако уже через шесть лет, в 2018 году, бывший губернатор был освобожден досрочно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На днях заместитель министра обороны Тимур Иванов 24 апреля был задержан по подозрению в получении взятки. Его обвинили в коррупции. Спустя время источники в силовых структурах уточнили журналистам «Коммерсант», что сумма взятки предварительно составила 1,185 миллиарда рублей (10,6 миллиона долларов по нынешнему курсу). URA.RU вспоминает случаи крупнейших взяток в истории России. «В общей сложности сумма полученной Ивановым взятки за этот период составила 1,185 миллиарда рублей», — уточнили источники в силовых структурах в разговоре с «Коммерсант». Отмечается, что пока что это предварительная сумма. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был осужден за получение взятки в размере 5,6 миллиона долларов. Он был задержан в 2015 году. Согласно решению суда, бывший глава области принял рекордную сумму взятки от владельца строительной фирмы «Энергострой» Николая Крана. Взятка, представляющая собой «откат» за подписание договора на строительство нового блока на Южно-Сахалинской ТЭЦ, была передана через третье лицо. Хорошавину назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако бизнесмен умер от сердечного приступа в больнице. Сумма взяток, которые, по данным следствия, получил экс-губернатор, достигла 522 миллиона рублей. При этом отмечалось, что при обысках бывшего губернатора в его доме было найдено около миллиарда рублей наличкой. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев получил взятку в 2016 году в виде кейса с двумя миллионами долларов и корзинки с колбасой. Отмечается, что взятку он получил от председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина. Взятка была предложена в обмен на одобрение Минэкономразвития сделки касательно приобретения государственной компанией акций «Башнефти». Операцию по задержанию Улюкаева курировала ФСБ. Он был задержан с поличным. До этого от «Роснефти» обратились в службу с жалобой о вымогательстве со стороны Улюкаева. Бывший руководитель администрации Конаковского района Тверской области Виктор Крысов был в 2010 году осужден за попытку получения взятки в размере 45 миллионов рублей (1,46 миллиона долларов). Он стремился получить солидную сумму за гарантию невмешательства в судебные тяжбы, связанные с продажей земельных участков под строительство базы отдыха компанией «Алекс». Однако за попытку взяточничества Крысов был приговорен к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы. Бывший офицер Министерства обороны России Юрий Гайдуков получил взятку в 2007 году в размере 36 миллионов (около 1,39 миллиона долларов). Он пытался получить крупную сумму за игнорирование нарушений в ходе проверки финансовой деятельности НПО «Энергомаш». Сотрудники ФСБ предотвратили передачу ему первого транша взятки. Гайдуков отрицал свою причастность к коррупционным действиям и не признал вину, но был осужден и провел в заключении пять лет. Судебный процесс выявил, что Гайдуков обещал закрыть глаза на финансовые нарушения в НПО «Энергомаш», которое занимается производством ракетных двигателей и является одним из крупнейших в отрасли. Бывший полковник не признал свою вину, утверждая, что деньги были частью подставы. Экс-глава Тульской области Вячеслав Дудка обвинялся в получении взятки в размере 40 миллионов рублей (1,27 млн долларов). По версии суда, он получил значительную сумму от представителей корпорации «ГРИНН» за одобрение проекта строительства крупного торгового центра. В ноябре 2010 года деньги пытались передать через двух лиц: Виктора Волкова, возглавлявшего департамент земельных ресурсов области, и предпринимателя Андрея Степанова. Арест этих посредников и последующие показания Волкова послужили ключевыми в деле против Дудки. В итоге тот был приговорен к 9,5 года заключения. Он не признавал свою вину. Однако уже через шесть лет, в 2018 году, бывший губернатор был освобожден досрочно.