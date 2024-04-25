25 апреля 2024

Артюхов и Мутко расширят программу арендного жилья в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
В ЯНАО планируют запуск новых проектов в Лабытнанги и Харпе Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко обсудили программу расширения арендного жилья на Ямале. Реализация проектов строительства будет финансироваться за счет инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Мы рассмотрели возможности дальнейшего развития жилищного строительства на Ямале, в том числе использование инфраструктурных облигаций для создания арендного жилья. Сейчас обсуждается пилотный проект в Лабытнанги», — сказал Виталий Мутко.

На Ямале активно развивается строительство жилья, включая механизм арендного жилья, который показал свою эффективность. В Новом Уренгое уже построены четыре дома с квартирами для аренды, один дом возведен в Салехарде. Всего предложено 298 квартир различной площади, каждая из них оборудована всем необходимым для комфортного проживания. Все квартиры уже заселены. В ближайшее время планируется запуск новых проектов в Лабытнанги и Харпе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) для вновь прибывших молодых специалистов построят дом арендного жилья. На улице Тарасова в центре города начнется строительство пятиэтажного дома на 62 квартиры.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко обсудили программу расширения арендного жилья на Ямале. Реализация проектов строительства будет финансироваться за счет инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Мы рассмотрели возможности дальнейшего развития жилищного строительства на Ямале, в том числе использование инфраструктурных облигаций для создания арендного жилья. Сейчас обсуждается пилотный проект в Лабытнанги», — сказал Виталий Мутко. На Ямале активно развивается строительство жилья, включая механизм арендного жилья, который показал свою эффективность. В Новом Уренгое уже построены четыре дома с квартирами для аренды, один дом возведен в Салехарде. Всего предложено 298 квартир различной площади, каждая из них оборудована всем необходимым для комфортного проживания. Все квартиры уже заселены. В ближайшее время планируется запуск новых проектов в Лабытнанги и Харпе. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) для вновь прибывших молодых специалистов построят дом арендного жилья. На улице Тарасова в центре города начнется строительство пятиэтажного дома на 62 квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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