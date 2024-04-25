Доктор наук Токарев сообщил, что в ЯНАО нет проблем с рождаемостью

26 апреля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

В ЯНАО расширят пилотный проект в области репродуктивной диспансеризации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ активно развивает сферу репродуктивного здоровья, опережая другие регионы России. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Мы раньше других начали работу по программе, потому что у нас больше потенциала и возможностей. Теперь, благодаря накопленному опыту и профессионализму врачей, наш регион готов к более широкому внедрению пилотного проекта. На Ямале у нас сейчас в тренде репродуктивная диспансеризация и кабинеты мужского здоровья», — рассказал Токарев агентству. Доктор Токарев встречался с с главным репродуктологом минздрава Олегом Аполихиным, на которой обсуждались планы по расширению пилотного проекта в области репродуктивной диспансеризации в ЯНАО. Это позволит улучшить качество медицинских услуг для жителей округа. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО началась диспансеризация мужчин и женщин по репродуктивному здоровью в возрасте от 18 до 49 лет. В этом году углубленное обследование смогут пройти более 13 тысяч северян. Весь спектр доступен бесплатно, по полису ОМС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямало-Ненецкий автономный округ активно развивает сферу репродуктивного здоровья, опережая другие регионы России. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Мы раньше других начали работу по программе, потому что у нас больше потенциала и возможностей. Теперь, благодаря накопленному опыту и профессионализму врачей, наш регион готов к более широкому внедрению пилотного проекта. На Ямале у нас сейчас в тренде репродуктивная диспансеризация и кабинеты мужского здоровья», — рассказал Токарев агентству. Доктор Токарев встречался с с главным репродуктологом минздрава Олегом Аполихиным, на которой обсуждались планы по расширению пилотного проекта в области репродуктивной диспансеризации в ЯНАО. Это позволит улучшить качество медицинских услуг для жителей округа. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО началась диспансеризация мужчин и женщин по репродуктивному здоровью в возрасте от 18 до 49 лет. В этом году углубленное обследование смогут пройти более 13 тысяч северян. Весь спектр доступен бесплатно, по полису ОМС.