В Челябинске уроженца зарубежья лишили гражданства РФ за сбыт наркотиков

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Клипарт. Магнитогорск, паспорт, ручки, лист бумаги
Уроженца ближнего зарубежья лишили российского паспорта Фото:

В Челябинске мигранта, получившего российский паспорт, лишили гражданства за совершение преступления. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Главным управлением МВД России по Челябинской области принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 42-летнего мужчины, ранее являвшегося гражданином ближнего зарубежья, осужденного за преступление. Он был принят в гражданство РФ в феврале 2009 года, а в конце февраля 2024 года Металлургическим районным судом Челябинска признан виновным в незаконном обороте наркотиков», — сообщили в пресс-службе главка МВД.

Наличие судимости по целому ряду статей УК РФ является основанием для прекращения российского гражданства в отношении лиц, ранее приобретших гражданство. Такие граждане лишаются российского гражданства вне зависимости от времени совершения преступления, даты вынесения приговора суда и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации.

По статье 228 УК РФ теперь уже бывший гражданин РФ приговорен к пяти годам лишения свободы. По отбытию наказания он будет депортирован на родину.

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В Челябинске мигранта, получившего российский паспорт, лишили гражданства за совершение преступления. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Главным управлением МВД России по Челябинской области принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 42-летнего мужчины, ранее являвшегося гражданином ближнего зарубежья, осужденного за преступление. Он был принят в гражданство РФ в феврале 2009 года, а в конце февраля 2024 года Металлургическим районным судом Челябинска признан виновным в незаконном обороте наркотиков», — сообщили в пресс-службе главка МВД. Наличие судимости по целому ряду статей УК РФ является основанием для прекращения российского гражданства в отношении лиц, ранее приобретших гражданство. Такие граждане лишаются российского гражданства вне зависимости от времени совершения преступления, даты вынесения приговора суда и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации. По статье 228 УК РФ теперь уже бывший гражданин РФ приговорен к пяти годам лишения свободы. По отбытию наказания он будет депортирован на родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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