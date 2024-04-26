В Челябинске уроженца зарубежья лишили гражданства РФ за сбыт наркотиков

Уроженца ближнего зарубежья лишили российского паспорта Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске мигранта, получившего российский паспорт, лишили гражданства за совершение преступления. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Главным управлением МВД России по Челябинской области принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 42-летнего мужчины, ранее являвшегося гражданином ближнего зарубежья, осужденного за преступление. Он был принят в гражданство РФ в феврале 2009 года, а в конце февраля 2024 года Металлургическим районным судом Челябинска признан виновным в незаконном обороте наркотиков», — сообщили в пресс-службе главка МВД.

Наличие судимости по целому ряду статей УК РФ является основанием для прекращения российского гражданства в отношении лиц, ранее приобретших гражданство. Такие граждане лишаются российского гражданства вне зависимости от времени совершения преступления, даты вынесения приговора суда и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации.

По статье 228 УК РФ теперь уже бывший гражданин РФ приговорен к пяти годам лишения свободы. По отбытию наказания он будет депортирован на родину.