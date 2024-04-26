Пьяный екатеринбуржец заставил 11-летнего сына съесть полпачки сигарет

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Клипарт. Свердловская область, курение убивает, сигареты
У мальчика диагностировали отравление Фото:

В Екатеринбурге 24 апреля отец многодетной семьи во время застолья заставил 11-летнего сына съесть восемь сигарет в наказание за курение. Мальчик сбежал из дома к родственнице за помощью, откуда его госпитализировали, диагностировав отравление. Информация об этом появилась в Telegram.

«Супруги выпили, и в отчиме проснулся воспитатель. Чтобы школьник больше не баловался табаком, заставил его проглотить восемь сигарет. У мальчика разболелись живот и голова, он сбежал из дома к сестре матери, попросил помощи. Тетя вызвала скорую — ребенка забрали с отравлением», — пишет telegram-канал Ural Mash. Родственница отметила, что обращалась в полицию, но на вызов никто не приехал.

В семье есть еще трое детей: месячный младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которая сейчас живет в центре социальной помощи. Состояние 11-летнего школьника неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в скорую медицинскую помощь и отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. В СМП уточняют информацию. Ответ ведомства на момент публикации получить не удалось.

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В Екатеринбурге 24 апреля отец многодетной семьи во время застолья заставил 11-летнего сына съесть восемь сигарет в наказание за курение. Мальчик сбежал из дома к родственнице за помощью, откуда его госпитализировали, диагностировав отравление. Информация об этом появилась в Telegram. «Супруги выпили, и в отчиме проснулся воспитатель. Чтобы школьник больше не баловался табаком, заставил его проглотить восемь сигарет. У мальчика разболелись живот и голова, он сбежал из дома к сестре матери, попросил помощи. Тетя вызвала скорую — ребенка забрали с отравлением», — пишет telegram-канал Ural Mash. Родственница отметила, что обращалась в полицию, но на вызов никто не приехал. В семье есть еще трое детей: месячный младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которая сейчас живет в центре социальной помощи. Состояние 11-летнего школьника неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в скорую медицинскую помощь и отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. В СМП уточняют информацию. Ответ ведомства на момент публикации получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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