Пьяный екатеринбуржец заставил 11-летнего сына съесть полпачки сигарет

У мальчика диагностировали отравление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 24 апреля отец многодетной семьи во время застолья заставил 11-летнего сына съесть восемь сигарет в наказание за курение. Мальчик сбежал из дома к родственнице за помощью, откуда его госпитализировали, диагностировав отравление. Информация об этом появилась в Telegram.

«Супруги выпили, и в отчиме проснулся воспитатель. Чтобы школьник больше не баловался табаком, заставил его проглотить восемь сигарет. У мальчика разболелись живот и голова, он сбежал из дома к сестре матери, попросил помощи. Тетя вызвала скорую — ребенка забрали с отравлением», — пишет telegram-канал Ural Mash. Родственница отметила, что обращалась в полицию, но на вызов никто не приехал.

В семье есть еще трое детей: месячный младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которая сейчас живет в центре социальной помощи. Состояние 11-летнего школьника неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в скорую медицинскую помощь и отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. В СМП уточняют информацию. Ответ ведомства на момент публикации получить не удалось.