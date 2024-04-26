Mash: замглавы Минобороны Иванов строил «родовое гнездо» на берегу Волги за два млрд рублей

Mash: обнаружено поместье замглавы Минобороны Иванова за два миллиарда рублей

26 апреля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

На берегу Волги обнаружили поместье Тимура Иванова за два миллиарда рублей, пишет Mash Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Найден самый дорогостоящий объект недвижимости, принадлежащий бывшему заместителю министра обороны — Тимуру Иванову, который в настоящее время находится под арестом по подозрению во взятке. Этот объект представляет собой потенциальное загородное поместье семьи Ивановых в Панкратове, расположенное на берегу Волги. Оно оценивается примерно в два миллиарда рублей. «Обнаружена недвижимость бывшего замминистра обороны — потенциальное родовое гнездо Ивановых в Панкратове на берегу Волги. Стоимость — близится к двум миллиардам рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что данный объект был создан по образу и подобию известного усадебного комплекса «Знаменское-Раек». Его площадь составляет восемь гектаров. Земельный участок для семейной усадьбы в 2019 году был приобретен фирмой «Волжский берег», связанной с Ивановым. Основателем компании был предприниматель Сергей Бородин, который также был арестован в рамках уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны. По информации Mash, чтобы создать привлекательную застройку, фигуранты дела с одобрения местных депутатов изменили генеральный план, в рамках которого стало можно строить на прибрежной зоне Волги. Замминистра Иванова задержали 24 апреля на рабочем месте по обвинениям в получении крупной взятки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил его от должности. Суд арестовал счета семьи Иванова и отправил его в СИЗО на два месяца. По делу также привлечены другие фигуранты — Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Сам Тимур Иванов отрицает получение взятки, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Найден самый дорогостоящий объект недвижимости, принадлежащий бывшему заместителю министра обороны — Тимуру Иванову, который в настоящее время находится под арестом по подозрению во взятке. Этот объект представляет собой потенциальное загородное поместье семьи Ивановых в Панкратове, расположенное на берегу Волги. Оно оценивается примерно в два миллиарда рублей. «Обнаружена недвижимость бывшего замминистра обороны — потенциальное родовое гнездо Ивановых в Панкратове на берегу Волги. Стоимость — близится к двум миллиардам рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что данный объект был создан по образу и подобию известного усадебного комплекса «Знаменское-Раек». Его площадь составляет восемь гектаров. Земельный участок для семейной усадьбы в 2019 году был приобретен фирмой «Волжский берег», связанной с Ивановым. Основателем компании был предприниматель Сергей Бородин, который также был арестован в рамках уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны. По информации Mash, чтобы создать привлекательную застройку, фигуранты дела с одобрения местных депутатов изменили генеральный план, в рамках которого стало можно строить на прибрежной зоне Волги. Замминистра Иванова задержали 24 апреля на рабочем месте по обвинениям в получении крупной взятки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил его от должности. Суд арестовал счета семьи Иванова и отправил его в СИЗО на два месяца. По делу также привлечены другие фигуранты — Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Сам Тимур Иванов отрицает получение взятки, передает Pravda.Ru.