Михаил Скоков поручил обеспечить безопасность стопроцентную безопасность во время праздников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции Челябинской области начали готовиться к проведению первомайских праздников. Начальник областного главка генерал-лейтенант Михаил Скоков провел заседание оперативного штаба, на котором личному составу были поставлены определенные задачи, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«К организации мероприятий нужно подойти с чувством глубокой ответственности, учитывая все особенности складывающейся оперативной обстановки, обеспечив беспрецедентные меры безопасности. Люди должны чувствовать себя защищенными и понимать, что полиция в любой момент придет на помощь. Для граждан мы должны создать максимально комфортные в правовом поле условия», — передает слова Скокова пресс-служба ведомства.

Генерал распорядился привлечь к охране общественного порядка в период праздников максимальное количество личного состава. Помогать полицейским будут коллеги из иных силовых структур, а также общественники, частные охранные предприятия, народные дружины и казаки. Все мемориалы и монументы воинской славы, памятники и места захоронений воинов Великой Отечественной войны, а также бойцов СВО будут взяты под круглосуточную охрану.

«При проведении праздничных мероприятий должна быть обеспечена стопроцентная безопасность. Приложены максимальные усилия для достойного выполнения всех поставленных задач на высоком профессиональном уровне, — закончил свое выступление Скоков.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков провел заседание оперативного штаба Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области