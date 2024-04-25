Молодой курганец пытался сжечь подругу и ее мать. Фото

26 апреля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Курганец сел в колонию за попытку сжечь двух человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд признал виновным 19-летнего жителя Далматовского округа в истязании подруги, а также попытке сжечь ее вместе с матерью в собственном доме. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области. «Юноша признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117, ч.1 ст. 119, ч.2 ст. 139, ч.3 ст. 30 п. п. „а,е“ ч.2 ст. 105, ч.2 ст. 167 УК РФ (истязание, угроза убийством, незаконное проникновение в жилище, покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, умышленное повреждение чужого имущества)», — сообщает сайт ведомства. 19-летнего юношу, постоянно избивавшего подругу, а потом пытавшегося сжечь ее в доме вместе с матерью, отправили в колонию на 12 лет. Далматовец долгое время избивал 18-летнюю подругу тем, что попадет под руку. В один из вечеров он пришел к ней домой, побил ее мать, а затем поджег дом, где находились люди. Потерпевшим удалось спастись, убежав через окно. Полиция арестовала садиста, на время следствия он был помещен в СИЗО. Суд признал его виновным и отправил отбывать 12-летний срок в колонию строгого режима. В Далматовском округе 19-летний юноша побил подругу, а потом пытался сжечь ее в доме вместе с матерью TG СУ СК России по Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд признал виновным 19-летнего жителя Далматовского округа в истязании подруги, а также попытке сжечь ее вместе с матерью в собственном доме. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области. «Юноша признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117, ч.1 ст. 119, ч.2 ст. 139, ч.3 ст. 30 п. п. „а,е“ ч.2 ст. 105, ч.2 ст. 167 УК РФ (истязание, угроза убийством, незаконное проникновение в жилище, покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, умышленное повреждение чужого имущества)», — сообщает сайт ведомства. 19-летнего юношу, постоянно избивавшего подругу, а потом пытавшегося сжечь ее в доме вместе с матерью, отправили в колонию на 12 лет. Далматовец долгое время избивал 18-летнюю подругу тем, что попадет под руку. В один из вечеров он пришел к ней домой, побил ее мать, а затем поджег дом, где находились люди. Потерпевшим удалось спастись, убежав через окно. Полиция арестовала садиста, на время следствия он был помещен в СИЗО. Суд признал его виновным и отправил отбывать 12-летний срок в колонию строгого режима.