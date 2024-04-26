Тюменец украл деньги у знакомого и убил другого

Житель Тобольска (Тюменская область) украл деньги у знакомого, а через несколько лет зарезал другого. Об этом передает объединенная пресс-служба судебной системы.
«Установлено, что в период с 2016 по 2018 год, Будалеев зная, что у потерпевшего Т. имеется ценная бумага — сертификат ПАО Сбербанк, находясь один в частном доме по ул. Подгорная г. Тобольска, достал из шкафа хранящийся в бумажном платочке сертификат и похитил его. После чего в одном из отделений Сбербанка предъявил сотруднику банка свой паспорт и сертификат и получил все деньги: часть наличными, большую часть переводом на его банковскую карту», — сообщает ведомство.
Позже, в 2020 году, будучи пьяным, в ходе ссоры мужчина зарезал своего знакомого. Вместе с подельником они попытались скрыть преступление, скинув тело убитого в реку.
В преступлениях злоумышленник не хотел сознаваться. Суд присяжных ему вынес приговор. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 9,5 лет в колонии строгого режима.
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Житель Тобольска (Тюменская область) украл деньги у знакомого, а через несколько лет зарезал другого. Об этом передает объединенная пресс-служба судебной системы. «Установлено, что в период с 2016 по 2018 год, Будалеев зная, что у потерпевшего Т. имеется ценная бумага — сертификат ПАО Сбербанк, находясь один в частном доме по ул. Подгорная г. Тобольска, достал из шкафа хранящийся в бумажном платочке сертификат и похитил его. После чего в одном из отделений Сбербанка предъявил сотруднику банка свой паспорт и сертификат и получил все деньги: часть наличными, большую часть переводом на его банковскую карту», — сообщает ведомство. Позже, в 2020 году, будучи пьяным, в ходе ссоры мужчина зарезал своего знакомого. Вместе с подельником они попытались скрыть преступление, скинув тело убитого в реку. В преступлениях злоумышленник не хотел сознаваться. Суд присяжных ему вынес приговор. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 9,5 лет в колонии строгого режима.