Тюменец украл деньги у знакомого и убил другого

За убийство знакомого мужчину приговорили к 9,5 годам лишения свободы Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Тобольска (Тюменская область) украл деньги у знакомого, а через несколько лет зарезал другого. Об этом передает объединенная пресс-служба судебной системы.

«Установлено, что в период с 2016 по 2018 год, Будалеев зная, что у потерпевшего Т. имеется ценная бумага — сертификат ПАО Сбербанк, находясь один в частном доме по ул. Подгорная г. Тобольска, достал из шкафа хранящийся в бумажном платочке сертификат и похитил его. После чего в одном из отделений Сбербанка предъявил сотруднику банка свой паспорт и сертификат и получил все деньги: часть наличными, большую часть переводом на его банковскую карту», — сообщает ведомство.

Позже, в 2020 году, будучи пьяным, в ходе ссоры мужчина зарезал своего знакомого. Вместе с подельником они попытались скрыть преступление, скинув тело убитого в реку.

В преступлениях злоумышленник не хотел сознаваться. Суд присяжных ему вынес приговор. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 9,5 лет в колонии строгого режима.