Тюменец украл деньги у знакомого и убил другого

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
За убийство знакомого мужчину приговорили к 9,5 годам лишения свободы Фото:

Житель Тобольска (Тюменская область) украл деньги у знакомого, а через несколько лет зарезал другого. Об этом передает объединенная пресс-служба судебной системы.

«Установлено, что в период с 2016 по 2018 год, Будалеев зная, что у потерпевшего Т. имеется ценная бумага — сертификат ПАО Сбербанк, находясь один в частном доме по ул. Подгорная г. Тобольска, достал из шкафа хранящийся в бумажном платочке сертификат и похитил его. После чего в одном из отделений Сбербанка предъявил сотруднику банка свой паспорт и сертификат и получил все деньги: часть наличными, большую часть переводом на его банковскую карту», — сообщает ведомство.

Позже, в 2020 году, будучи пьяным, в ходе ссоры мужчина зарезал своего знакомого. Вместе с подельником они попытались скрыть преступление, скинув тело убитого в реку.

В преступлениях злоумышленник не хотел сознаваться. Суд присяжных ему вынес приговор. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 9,5 лет в колонии строгого режима.

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Житель Тобольска (Тюменская область) украл деньги у знакомого, а через несколько лет зарезал другого. Об этом передает объединенная пресс-служба судебной системы. «Установлено, что в период с 2016 по 2018 год, Будалеев зная, что у потерпевшего Т. имеется ценная бумага — сертификат ПАО Сбербанк, находясь один в частном доме по ул. Подгорная г. Тобольска, достал из шкафа хранящийся в бумажном платочке сертификат и похитил его. После чего в одном из отделений Сбербанка предъявил сотруднику банка свой паспорт и сертификат и получил все деньги: часть наличными, большую часть переводом на его банковскую карту», — сообщает ведомство. Позже, в 2020 году, будучи пьяным, в ходе ссоры мужчина зарезал своего знакомого. Вместе с подельником они попытались скрыть преступление, скинув тело убитого в реку. В преступлениях злоумышленник не хотел сознаваться. Суд присяжных ему вынес приговор. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 9,5 лет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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