В ХМАО взлетели цены на мясо для шашлыка

Стоимость мяса в ХМАО выросла почти на 10%

29 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Говядина в ХМАО подорожала почти на 10% Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросла стоимость мяса. Больше всего подорожала говядина, цены на которую подскочили почти на 10%, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «В конце апреля стоимость килограмма говядины в среднем по Югре составила почти 620 рублей. В начале января продукция стоила около 574 рублей. Соответственно, за четыре месяца цена выросла на 8%», — следует из статистики ведомства. Среди других видов мяса подорожала баранина, цена на которую за аналогичный период выросла примерно на 7%. Стоимость подскочила с 683 до 730 рублей за килограмм. А вот удорожание свинины составило менее 1%. Ее средняя стоимость около 372 рублей. Куриное мясо наоборот упало в цене на 3% — до 253 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как составить меню на майские шашлыки. Тогда агентство просило шеф-повара из ХМАО поделиться идеями о том, как может выглядеть идеальное меню на барбекю и как его приготовить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросла стоимость мяса. Больше всего подорожала говядина, цены на которую подскочили почти на 10%, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «В конце апреля стоимость килограмма говядины в среднем по Югре составила почти 620 рублей. В начале января продукция стоила около 574 рублей. Соответственно, за четыре месяца цена выросла на 8%», — следует из статистики ведомства. Среди других видов мяса подорожала баранина, цена на которую за аналогичный период выросла примерно на 7%. Стоимость подскочила с 683 до 730 рублей за килограмм. А вот удорожание свинины составило менее 1%. Ее средняя стоимость около 372 рублей. Куриное мясо наоборот упало в цене на 3% — до 253 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как составить меню на майские шашлыки. Тогда агентство просило шеф-повара из ХМАО поделиться идеями о том, как может выглядеть идеальное меню на барбекю и как его приготовить.