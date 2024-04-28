28 апреля 2024
27 апреля 2024

В ХМАО взлетели цены на мясо для шашлыка

Стоимость мяса в ХМАО выросла почти на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль шашлыка. Магнитогорск, продукты, шашлык, мангал, шампур, готовка, еда, мясо
Говядина в ХМАО подорожала почти на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросла стоимость мяса. Больше всего подорожала говядина, цены на которую подскочили почти на 10%, рассказали URA.RU аналитики Росстата.

«В конце апреля стоимость килограмма говядины в среднем по Югре составила почти 620 рублей. В начале января продукция стоила около 574 рублей. Соответственно, за четыре месяца цена выросла на 8%», — следует из статистики ведомства.

Среди других видов мяса подорожала баранина, цена на которую за аналогичный период выросла примерно на 7%. Стоимость подскочила с 683 до 730 рублей за килограмм. А вот удорожание свинины составило менее 1%. Ее средняя стоимость около 372 рублей. Куриное мясо наоборот упало в цене на 3% — до 253 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как составить меню на майские шашлыки. Тогда агентство просило шеф-повара из ХМАО поделиться идеями о том, как может выглядеть идеальное меню на барбекю и как его приготовить.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросла стоимость мяса. Больше всего подорожала говядина, цены на которую подскочили почти на 10%, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «В конце апреля стоимость килограмма говядины в среднем по Югре составила почти 620 рублей. В начале января продукция стоила около 574 рублей. Соответственно, за четыре месяца цена выросла на 8%», — следует из статистики ведомства. Среди других видов мяса подорожала баранина, цена на которую за аналогичный период выросла примерно на 7%. Стоимость подскочила с 683 до 730 рублей за килограмм. А вот удорожание свинины составило менее 1%. Ее средняя стоимость около 372 рублей. Куриное мясо наоборот упало в цене на 3% — до 253 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как составить меню на майские шашлыки. Тогда агентство просило шеф-повара из ХМАО поделиться идеями о том, как может выглядеть идеальное меню на барбекю и как его приготовить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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