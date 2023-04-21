Шеф-повар из ХМАО раскрыла идеальное меню на майские шашлыки

Как удивить гостей и вкусно поесть на природе

22 апреля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Шашлык необходимо замариновать за сутки до готовки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Майские праздники — одни из самых популярных дней для пикников на природе или даче. URA.RU попросило шеф-повара гриль-бара «Пивная №1» Елену Зинову поделиться идеями о том, как может выглядеть идеальное меню на шашлыки и рассказать, как его приготовить. Закуски На закуску повар советует ассорти из брускетт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Вариантов закусок, конечно, может быть очень много. Но, пожалуй, чтобы угодить самым разным гостям, я бы посоветовала сделать ассорти из брускетт (ломтики подсушенного хлеба с начинкой — прим. URA.RU). У них очень много разных вариантов наполнения, поэтому каждый выберет себе что-то по вкусу», — поясняет Зинова. Если говорить о начинке, то повар советует выбирать продукты среднего ценового диапазона. Среди них буженина, курица, рыба и говяжий язык. «Соус лучше подбирать индивидуально, например, лучше всего подойдут чесночный, горчичный, брусничный или хрен», — добавляет повар. Салат Салаты — не самая популярная еда на природе. Они быстро стекают и заветриваются на свежем воздухе. Поэтому многие предпочитают брать с собой просто свежие овощи. Но это не единственный выход. «Салат тоже можно сделать на огне. Например, поджарить на шампуре болгарский перец, баклажаны, шампиньоны и лук. После прожарки можно снять с овощей лишнюю шкурку, нарезать и сложить все вместе», — поясняет Зинова. Овощи для салата можно приготовить на огне Фото: Анна Майорова © URA.RU Для заправки повар предлагает использовать оливковое масло. «Конечно, нужно не забыть посолить и поперчить, но еще можно добавить кинзу и чеснок. Получается, так скажем, мангальный салат. Ну, и он горячий, так что быстро не испортится», — поясняет шеф-повар. Гарнир Дополнением к мясу повар предлагает сделать запеченный картофель в мангальной решетке. «Берем мытую картошку в кожуре и режем слайсами по два сантиметра в ширину, как на овощи гриль. Затем добавляем паприку, соль, можно молотый перец еще добавить, кому нужно», — перечисляет собеседница. Чтобы картофель не был сухим, слайсы следует смазать чесночным маслом. Проще всего взять готовое в магазине. «Перемешав все вместе, нужно оставить картошку полежать и пропитаться. Потом просто складываем все в мангальную решетку и жарим на огне. Получается супер вкусная картошка. Готовую можно есть с любым белым соусом, например из сметаны и сливок». — резюмирует повар. Шашлыки Свинину и баранину лучше готовить на шампурах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главное блюдо на пикнике — шашлыки. По словам повара, здесь лучше всего выбирать из трех видов мяса. «Какое именно мясо выбрать, это, конечно, дело вкуса. Но если говорить про классику, то это может быть каре баранины или ягненка, цыпленок (или курица) и свинина (лучше всего шея). Цыплят нужно однозначно готовить на решетке. Так у них в отличие от гриля получается очень красивый узор и хорошо берется румянец. Ну, и на гриле мясо может подгорать», — уточняет повар. Баранину и свинину повар советует готовить на шампурах. «Так намного удобнее, когда жаришь на поток, а на пикнике часто много людей», — поясняет собеседница. Однако прежде чем отправить мясо на огонь, его обязательно нужно замариновать. Сам маринад стоит подбирать по типу продукта. «Мариновать шашлык однозначно надо. Цыплят я бы замариновала в аджике, получается словно цыпленок табака. Если это баранина, то добавляем лук репчатый, соль, молотый перец, зиру и специи для баранины. Через сутки можно жарить. Свинину мы маринуем в минеральной воде с солью, перцем, луком репчатым и приправой для шашлыка. Еще можно добавить чабрец», — резюмирует шеф-повар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Майские праздники — одни из самых популярных дней для пикников на природе или даче. URA.RU попросило шеф-повара гриль-бара «Пивная №1» Елену Зинову поделиться идеями о том, как может выглядеть идеальное меню на шашлыки и рассказать, как его приготовить. Закуски «Вариантов закусок, конечно, может быть очень много. Но, пожалуй, чтобы угодить самым разным гостям, я бы посоветовала сделать ассорти из брускетт (ломтики подсушенного хлеба с начинкой — прим. URA.RU). У них очень много разных вариантов наполнения, поэтому каждый выберет себе что-то по вкусу», — поясняет Зинова. Если говорить о начинке, то повар советует выбирать продукты среднего ценового диапазона. Среди них буженина, курица, рыба и говяжий язык. «Соус лучше подбирать индивидуально, например, лучше всего подойдут чесночный, горчичный, брусничный или хрен», — добавляет повар. Салат «Салат тоже можно сделать на огне. Например, поджарить на шампуре болгарский перец, баклажаны, шампиньоны и лук. После прожарки можно снять с овощей лишнюю шкурку, нарезать и сложить все вместе», — поясняет Зинова. Для заправки повар предлагает использовать оливковое масло. «Конечно, нужно не забыть посолить и поперчить, но еще можно добавить кинзу и чеснок. Получается, так скажем, мангальный салат. Ну, и он горячий, так что быстро не испортится», — поясняет шеф-повар. Гарнир Дополнением к мясу повар предлагает сделать запеченный картофель в мангальной решетке. «Берем мытую картошку в кожуре и режем слайсами по два сантиметра в ширину, как на овощи гриль. Затем добавляем паприку, соль, можно молотый перец еще добавить, кому нужно», — перечисляет собеседница. Чтобы картофель не был сухим, слайсы следует смазать чесночным маслом. Проще всего взять готовое в магазине. «Перемешав все вместе, нужно оставить картошку полежать и пропитаться. Потом просто складываем все в мангальную решетку и жарим на огне. Получается супер вкусная картошка. Готовую можно есть с любым белым соусом, например из сметаны и сливок». — резюмирует повар. Шашлыки Главное блюдо на пикнике — шашлыки. По словам повара, здесь лучше всего выбирать из трех видов мяса. «Какое именно мясо выбрать, это, конечно, дело вкуса. Но если говорить про классику, то это может быть каре баранины или ягненка, цыпленок (или курица) и свинина (лучше всего шея). Цыплят нужно однозначно готовить на решетке. Так у них в отличие от гриля получается очень красивый узор и хорошо берется румянец. Ну, и на гриле мясо может подгорать», — уточняет повар. Однако прежде чем отправить мясо на огонь, его обязательно нужно замариновать. Сам маринад стоит подбирать по типу продукта. «Мариновать шашлык однозначно надо. Цыплят я бы замариновала в аджике, получается словно цыпленок табака. Если это баранина, то добавляем лук репчатый, соль, молотый перец, зиру и специи для баранины. Через сутки можно жарить. Свинину мы маринуем в минеральной воде с солью, перцем, луком репчатым и приправой для шашлыка. Еще можно добавить чабрец», — резюмирует шеф-повар.