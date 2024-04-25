В ХМАО почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

В ХМАО почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО почтили память участников ликвидации и жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла около 40 лет назад. Минута молчания прошла в Сургуте и Нижневартовске. «Низкий поклон участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — за высокий профессионализм, самопожертвование, честное исполнение служебного и гражданского долга», — написал в своем telegram-канале мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В Сургуте и Нижневартовске память ликвидаторов и жертв аварии почтили минутой молчания.



Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Разрушение четвертого энергоблока привело к огромному выбросу радиации в атмосферу и радиоактивному загрязнению. Из зоны, где произошла катастрофа, было эвакуировано все население. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО почтили память участников ликвидации и жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла около 40 лет назад. Минута молчания прошла в Сургуте и Нижневартовске. «Низкий поклон участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — за высокий профессионализм, самопожертвование, честное исполнение служебного и гражданского долга», — написал в своем telegram-канале мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В Сургуте и Нижневартовске память ликвидаторов и жертв аварии почтили минутой молчания. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Разрушение четвертого энергоблока привело к огромному выбросу радиации в атмосферу и радиоактивному загрязнению. Из зоны, где произошла катастрофа, было эвакуировано все население.