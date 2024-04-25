25 апреля 2024

В ХМАО почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
В ХМАО почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС Фото:

В ХМАО почтили память участников ликвидации и жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла около 40 лет назад. Минута молчания прошла в Сургуте и Нижневартовске.

«Низкий поклон участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — за высокий профессионализм, самопожертвование, честное исполнение служебного и гражданского долга», — написал в своем telegram-канале мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В Сургуте и Нижневартовске память ликвидаторов и жертв аварии почтили минутой молчания.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Разрушение четвертого энергоблока привело к огромному выбросу радиации в атмосферу и радиоактивному загрязнению. Из зоны, где произошла катастрофа, было эвакуировано все население.

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В ХМАО почтили память участников ликвидации и жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла около 40 лет назад. Минута молчания прошла в Сургуте и Нижневартовске. «Низкий поклон участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — за высокий профессионализм, самопожертвование, честное исполнение служебного и гражданского долга», — написал в своем telegram-канале мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В Сургуте и Нижневартовске память ликвидаторов и жертв аварии почтили минутой молчания. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Разрушение четвертого энергоблока привело к огромному выбросу радиации в атмосферу и радиоактивному загрязнению. Из зоны, где произошла катастрофа, было эвакуировано все население.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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