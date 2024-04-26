Набиуллина предупредила о росте цен в 2024

Прогноз по инфляции остается на уровне 4%, заявила Эльвира Набиуллина
В 2024 году инфляция с последующим ростом цен в России составит от 4,3% до 4,8%. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на заседании ЦБ.
«В текущем году цены вырастут на 4,3%-4,8%», — заявила Набиуллина. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Она добавила, что прогноз по инфляции на ближайшие два года остается на уровне около 4%.
Набиуллина 10 апреля сообщила, что пик инфляции в России прошел. Инфляционное давление снизилось после повышения ключевой ставки.
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