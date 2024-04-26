Набиуллина предупредила о росте цен в 2024

Набиуллина: инфляция в России в 2024 году составит 4,3%-4,8%
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Прогноз по инфляции остается на уровне 4%, заявила Эльвира Набиуллина Фото:

В 2024 году инфляция с последующим ростом цен в России составит от 4,3% до 4,8%. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на заседании ЦБ.

«В текущем году цены вырастут на 4,3%-4,8%», — заявила Набиуллина. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Она добавила, что прогноз по инфляции на ближайшие два года остается на уровне около 4%.

Набиуллина 10 апреля сообщила, что пик инфляции в России прошел. Инфляционное давление снизилось после повышения ключевой ставки. Инфляция в марте составила 7,7% в годовом выражении, передает Pravda.Ru.

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В 2024 году инфляция с последующим ростом цен в России составит от 4,3% до 4,8%. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на заседании ЦБ. «В текущем году цены вырастут на 4,3%-4,8%», — заявила Набиуллина. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Она добавила, что прогноз по инфляции на ближайшие два года остается на уровне около 4%. Набиуллина 10 апреля сообщила, что пик инфляции в России прошел. Инфляционное давление снизилось после повышения ключевой ставки. Инфляция в марте составила 7,7% в годовом выражении, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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