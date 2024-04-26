Набиуллина пообещала рост цен и допустила повышение ключевой ставки: главные заявление главы ЦБ

Центробанк не исключает повышение ключевой ставки

26 апреля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

В 2024 году ожидается повышение цен, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от возможного роста цен. По ее прогнозам, в 2024 году уровень инфляции составит от 4,3% до 4,8%. В материале URA.RU собрана подборка основных высказываний главы Центробанка (ЦБ) о текущей ситуации в российской экономике. Инфляция По словам Набиуллиной, к марту текущие темпы роста цен уменьшились до 4,5% после 6,3% в феврале с поправкой на сезонность, преимущественно за счет разовых факторов, таких как снижение цен на плодоовощную продукцию. Однако ожидается, что в апреле цены могут немного подняться. Общий тренд снижения темпов инфляции сохранится, поскольку большинство показателей устойчивой инфляции снизились к уровню около 6% в годовом исчислении. Снижаются и инфляционные ожидания населения. Несмотря на это, пока не установился устойчивый тренд к дезинфляции из-за того, что спрос продолжает опережать предложение, что является значительным источником инфляционного давления. В 2024 году инфляция в России составит от 4,3% до 4,8%. Цены будут расти на указанный диапазон в текущем году, а прогноз на ближайшие два года остается на уровне около 4%. Экономика Экономика оживляется после кратковременного замедления в конце года, подчеркнула глава ЦБ. Рост потребления превысил ожидания, а жесткость рынка труда усиливается из-за повышенного спроса на рабочую силу во всех регионах. В базовом сценарии ожидается постепенное сокращение разрыва между спросом и предложением, что приведет к замедлению ценовой динамики к концу года. В альтернативном сценарии возможно повышение ключевой ставки, если перегрев экономики не будет остановлен. Спрос со стороны государства продолжает оказывать существенное влияние на экономику, хотя он менее зависим от ключевой ставки, чем частный спрос. Для обеспечения ценовой стабильности могут понадобиться более высокие ставки в экономике. Денежно-кредитные условия Финансовые условия остаются стабильными. Компании получают высокие прибыли, что позволяет им активно использовать кредиты и привлекать инвестиции. Набиуллина отметила, что фиксируется быстрый кредитный рост, особенно в области долгосрочного кредитования для инвестиций. Однако спрос на ипотечные кредиты немного снизился. Внешние условия Исходя из имеющихся фактических данных и перспектив роста мировой экономики, в ЦБ пересмотрели прогноз платежного баланса. По расчетам регулятора, как экспорт, так и импорт на прогнозном периоде будут немного выше, чем предполагалось в феврале, рассказала глава Банка России. Риски прогноза Риски прогноза связаны с сохранением перегрева внутреннего спроса, недостаточным ростом производительности труда, трудностями при импорте оборудования, а также сильным дефицитом кадров. Возможно, инфляция замедлится быстрее из-за значительного влияния последних инвестиций на экономику. Кроме того, изменения в бюджетной политике могут существенно повлиять на экономику и инфляцию. Перспективы денежно-кредитной политики Принятые в прошлом году решения по повышению ключевой ставки помогли снизить инфляцию до 4,3—4,8% к концу текущего года. Ключевая ставка будет удерживаться на высоком уровне для возвращения инфляции к целевому показателю. Прогноз по ставке на 2024—2025 годы составляет 15,0—16,0% годовых в этом году и 10,0—12,0% в следующем. Центробанк РФ сохраняет ключевую ставку из-за сильного роста ВВП и замедленного снижения инфляции. Эльвира Набиуллина также уточнила, что инфляционное давление ослабевает, но его замедление нестабильно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от возможного роста цен. По ее прогнозам, в 2024 году уровень инфляции составит от 4,3% до 4,8%. В материале URA.RU собрана подборка основных высказываний главы Центробанка (ЦБ) о текущей ситуации в российской экономике. По словам Набиуллиной, к марту текущие темпы роста цен уменьшились до 4,5% после 6,3% в феврале с поправкой на сезонность, преимущественно за счет разовых факторов, таких как снижение цен на плодоовощную продукцию. Однако ожидается, что в апреле цены могут немного подняться. Общий тренд снижения темпов инфляции сохранится, поскольку большинство показателей устойчивой инфляции снизились к уровню около 6% в годовом исчислении. Снижаются и инфляционные ожидания населения. Несмотря на это, пока не установился устойчивый тренд к дезинфляции из-за того, что спрос продолжает опережать предложение, что является значительным источником инфляционного давления. В 2024 году инфляция в России составит от 4,3% до 4,8%. Цены будут расти на указанный диапазон в текущем году, а прогноз на ближайшие два года остается на уровне около 4%. Экономика оживляется после кратковременного замедления в конце года, подчеркнула глава ЦБ. Рост потребления превысил ожидания, а жесткость рынка труда усиливается из-за повышенного спроса на рабочую силу во всех регионах. В базовом сценарии ожидается постепенное сокращение разрыва между спросом и предложением, что приведет к замедлению ценовой динамики к концу года. В альтернативном сценарии возможно повышение ключевой ставки, если перегрев экономики не будет остановлен. Спрос со стороны государства продолжает оказывать существенное влияние на экономику, хотя он менее зависим от ключевой ставки, чем частный спрос. Для обеспечения ценовой стабильности могут понадобиться более высокие ставки в экономике. Финансовые условия остаются стабильными. Компании получают высокие прибыли, что позволяет им активно использовать кредиты и привлекать инвестиции. Набиуллина отметила, что фиксируется быстрый кредитный рост, особенно в области долгосрочного кредитования для инвестиций. Однако спрос на ипотечные кредиты немного снизился. Исходя из имеющихся фактических данных и перспектив роста мировой экономики, в ЦБ пересмотрели прогноз платежного баланса. По расчетам регулятора, как экспорт, так и импорт на прогнозном периоде будут немного выше, чем предполагалось в феврале, рассказала глава Банка России. Риски прогноза связаны с сохранением перегрева внутреннего спроса, недостаточным ростом производительности труда, трудностями при импорте оборудования, а также сильным дефицитом кадров. Возможно, инфляция замедлится быстрее из-за значительного влияния последних инвестиций на экономику. Кроме того, изменения в бюджетной политике могут существенно повлиять на экономику и инфляцию. Принятые в прошлом году решения по повышению ключевой ставки помогли снизить инфляцию до 4,3—4,8% к концу текущего года. Ключевая ставка будет удерживаться на высоком уровне для возвращения инфляции к целевому показателю. Прогноз по ставке на 2024—2025 годы составляет 15,0—16,0% годовых в этом году и 10,0—12,0% в следующем. Центробанк РФ сохраняет ключевую ставку из-за сильного роста ВВП и замедленного снижения инфляции. Эльвира Набиуллина также уточнила, что инфляционное давление ослабевает, но его замедление нестабильно.