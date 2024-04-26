Набиуллина объяснила, почему ЦБ не снижает ключевую ставку

Набиуллина: замедление инфляции в РФ нельзя назвать устойчивым
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиулина отметила, что инфляционное давление на российскую экономику постепенно ослабевает Фото:

Замедление инфляции в России пока недостаточно устойчивое для того, чтобы ЦБ снизил ключевую ставку. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Инфляционное давление постепенно ослабевает. При этом кредитная, потребительская, инвестиционная активность высокая. Пока нельзя считать, что замедление инфляции устойчивое», — заявила Набиуллина во время заседания ЦБ. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

По славам председателя Банка, ЦБ пересмотрел прогноз. Согласно нему, ВВП в 2024 году вырастет сильнее, а инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось.

Ранее, 26 апреля, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Ставка остается неизменной с 15 декабря 2023 года.

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Замедление инфляции в России пока недостаточно устойчивое для того, чтобы ЦБ снизил ключевую ставку. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Инфляционное давление постепенно ослабевает. При этом кредитная, потребительская, инвестиционная активность высокая. Пока нельзя считать, что замедление инфляции устойчивое», — заявила Набиуллина во время заседания ЦБ. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». По славам председателя Банка, ЦБ пересмотрел прогноз. Согласно нему, ВВП в 2024 году вырастет сильнее, а инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось. Ранее, 26 апреля, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Ставка остается неизменной с 15 декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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