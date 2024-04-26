Общество Выплаты и пенсии Набиуллина объяснила, почему ЦБ не снижает ключевую ставку Набиуллина: замедление инфляции в РФ нельзя назвать устойчивым 26 апреля 2024 в 17:13 Размер текста - 17 + Эльвира Набиулина отметила, что инфляционное давление на российскую экономику постепенно ослабевает Фото: Илья Московец © URA.RU Замедление инфляции в России пока недостаточно устойчивое для того, чтобы ЦБ снизил ключевую ставку. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Инфляционное давление постепенно ослабевает. При этом кредитная, потребительская, инвестиционная активность высокая. Пока нельзя считать, что замедление инфляции устойчивое», — заявила Набиуллина во время заседания ЦБ. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». По славам председателя Банка, ЦБ пересмотрел прогноз. Согласно нему, ВВП в 2024 году вырастет сильнее, а инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось. Ранее, 26 апреля, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Ставка остается неизменной с 15 декабря 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Замедление инфляции в России пока недостаточно устойчивое для того, чтобы ЦБ снизил ключевую ставку. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Инфляционное давление постепенно ослабевает. При этом кредитная, потребительская, инвестиционная активность высокая. Пока нельзя считать, что замедление инфляции устойчивое», — заявила Набиуллина во время заседания ЦБ. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». По славам председателя Банка, ЦБ пересмотрел прогноз. Согласно нему, ВВП в 2024 году вырастет сильнее, а инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось. Ранее, 26 апреля, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Ставка остается неизменной с 15 декабря 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям