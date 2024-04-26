Центробанк допускает новое повышение ключевой ставки

26 апреля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЦБ может повысить ключевую ставку, если процесс дезинфляции в России остановится. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранение текущей ключевой ставки до конца года. Если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышение ключевой ставки», — сообщила глава регулятора. Набиуллина объяснила, что возможен рост спроса на товары и услуги, который превышает возможности производства. О таком перегреве будет сигнализировать быстрое расширение потребительской активности и кредитование. Все это повлияет на динамику инфляции и придется повышать ключевую ставку, заключила Набиуллина. 26 апреля ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом регулятор дал жесткий сигнал, повысив прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15—16% и 10—12% соответственно, пишет РБК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЦБ может повысить ключевую ставку, если процесс дезинфляции в России остановится. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранение текущей ключевой ставки до конца года. Если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышение ключевой ставки», — сообщила глава регулятора. Набиуллина объяснила, что возможен рост спроса на товары и услуги, который превышает возможности производства. О таком перегреве будет сигнализировать быстрое расширение потребительской активности и кредитование. Все это повлияет на динамику инфляции и придется повышать ключевую ставку, заключила Набиуллина. 26 апреля ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом регулятор дал жесткий сигнал, повысив прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15—16% и 10—12% соответственно, пишет РБК.