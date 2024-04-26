В столицу ЯНАО везут танк, напугавший жителей Сургута

В столицу ЯНАО доставят танк для реконструкции парка Победы
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Прибытие «Агитационного поезда» Армия Победы - 2017» на вокзал. Челябинск, оружие, война, танк т-34
В Салехард привезут новый танк (архивное фото) Фото:

В Салехард везут танк, который украсит пантеон в парке Победы, сообщают источники URA.RU. Как ранее сообщало агентство, на реконструкцию парка власти столицы округа готовы потратить 113 млн рублей. Работы должны завершиться к концу лета этого года. Ранее этот танк заметили жители Сургута на территории дачного кооператива.

«В Салехард везут танк для обновления пантеона в парке Победы. Машину заметили в Сургуте», — сообщает источник. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства округа.

Как следует из данных ЕИС «Закупки», аукцион на реконструкцию парка Победы в Салехарде уже состоялся. В процедуре закупок участвовали три поставщика услуг. Победитель готов выполнить заказ за 100 млн рублей. Таким образом, муниципалитет сэкономит на реконструкции парка 13 млн рублей. Заказчик пока не опубликовал данные о поставщике.

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В Салехард везут танк, который украсит пантеон в парке Победы, сообщают источники URA.RU. Как ранее сообщало агентство, на реконструкцию парка власти столицы округа готовы потратить 113 млн рублей. Работы должны завершиться к концу лета этого года. Ранее этот танк заметили жители Сургута на территории дачного кооператива. «В Салехард везут танк для обновления пантеона в парке Победы. Машину заметили в Сургуте», — сообщает источник. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства округа. Как следует из данных ЕИС «Закупки», аукцион на реконструкцию парка Победы в Салехарде уже состоялся. В процедуре закупок участвовали три поставщика услуг. Победитель готов выполнить заказ за 100 млн рублей. Таким образом, муниципалитет сэкономит на реконструкции парка 13 млн рублей. Заказчик пока не опубликовал данные о поставщике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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