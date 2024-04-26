В столицу ЯНАО везут танк, напугавший жителей Сургута

В столицу ЯНАО доставят танк для реконструкции парка Победы

26 апреля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

В Салехард привезут новый танк (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехард везут танк, который украсит пантеон в парке Победы, сообщают источники URA.RU. Как ранее сообщало агентство, на реконструкцию парка власти столицы округа готовы потратить 113 млн рублей. Работы должны завершиться к концу лета этого года. Ранее этот танк заметили жители Сургута на территории дачного кооператива. «В Салехард везут танк для обновления пантеона в парке Победы. Машину заметили в Сургуте», — сообщает источник. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства округа. Как следует из данных ЕИС «Закупки», аукцион на реконструкцию парка Победы в Салехарде уже состоялся. В процедуре закупок участвовали три поставщика услуг. Победитель готов выполнить заказ за 100 млн рублей. Таким образом, муниципалитет сэкономит на реконструкции парка 13 млн рублей. Заказчик пока не опубликовал данные о поставщике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехард везут танк, который украсит пантеон в парке Победы, сообщают источники URA.RU. Как ранее сообщало агентство, на реконструкцию парка власти столицы округа готовы потратить 113 млн рублей. Работы должны завершиться к концу лета этого года. Ранее этот танк заметили жители Сургута на территории дачного кооператива. «В Салехард везут танк для обновления пантеона в парке Победы. Машину заметили в Сургуте», — сообщает источник. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства округа. Как следует из данных ЕИС «Закупки», аукцион на реконструкцию парка Победы в Салехарде уже состоялся. В процедуре закупок участвовали три поставщика услуг. Победитель готов выполнить заказ за 100 млн рублей. Таким образом, муниципалитет сэкономит на реконструкции парка 13 млн рублей. Заказчик пока не опубликовал данные о поставщике.