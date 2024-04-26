«Северречфлот» отменил рейсы судов на воздушной подушке в ХМАО

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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
«Северречфлот» отменил рейсы судов на воздушной подушке в ХМАО из-за ледохода Фото:

«Северречфлот» отменил рейсы по четырем направлениями на воздушной подушке в ХМАО. Решение принято из-за предстоящего ледохода. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта округа.

«В связи с повышением уровня воды в реках автономного округа АО „Северречфлот“ с 27 апреля 2024 года прекращает обслуживание межнавигационных маршрутов, выполняемых судами на воздушной подушке: „Ханты-Мансийск — Троица“, „Ханты-Мансийск — Нялино“, „Ханты-Мансийск — Кышик“, „Ханты-Мансийск — Пырьях“», — говорится в сообщении. О закрытии межнавигационных маршрутов уведомили также на сайте «Северречфлота». Рейсы отменили спустя менее месяца с их запуска.

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«Северречфлот» отменил рейсы по четырем направлениями на воздушной подушке в ХМАО. Решение принято из-за предстоящего ледохода. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта округа. «В связи с повышением уровня воды в реках автономного округа АО „Северречфлот“ с 27 апреля 2024 года прекращает обслуживание межнавигационных маршрутов, выполняемых судами на воздушной подушке: „Ханты-Мансийск — Троица“, „Ханты-Мансийск — Нялино“, „Ханты-Мансийск — Кышик“, „Ханты-Мансийск — Пырьях“», — говорится в сообщении. О закрытии межнавигационных маршрутов уведомили также на сайте «Северречфлота». Рейсы отменили спустя менее месяца с их запуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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