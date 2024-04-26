«Северречфлот» отменил рейсы судов на воздушной подушке в ХМАО

26 апреля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

«Северречфлот» отменил рейсы судов на воздушной подушке в ХМАО из-за ледохода Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU «Северречфлот» отменил рейсы по четырем направлениями на воздушной подушке в ХМАО. Решение принято из-за предстоящего ледохода. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта округа.



«В связи с повышением уровня воды в реках автономного округа АО „Северречфлот“ с 27 апреля 2024 года прекращает обслуживание межнавигационных маршрутов, выполняемых судами на воздушной подушке: „Ханты-Мансийск — Троица“, „Ханты-Мансийск — Нялино“, „Ханты-Мансийск — Кышик“, „Ханты-Мансийск — Пырьях“», — говорится в сообщении. О закрытии межнавигационных маршрутов уведомили также на сайте «Северречфлота». Рейсы отменили спустя менее месяца с их запуска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Северречфлот» отменил рейсы по четырем направлениями на воздушной подушке в ХМАО. Решение принято из-за предстоящего ледохода. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта округа. «В связи с повышением уровня воды в реках автономного округа АО „Северречфлот“ с 27 апреля 2024 года прекращает обслуживание межнавигационных маршрутов, выполняемых судами на воздушной подушке: „Ханты-Мансийск — Троица“, „Ханты-Мансийск — Нялино“, „Ханты-Мансийск — Кышик“, „Ханты-Мансийск — Пырьях“», — говорится в сообщении. О закрытии межнавигационных маршрутов уведомили также на сайте «Северречфлота». Рейсы отменили спустя менее месяца с их запуска.