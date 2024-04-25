Пожарные ЯНАО совершили почти две тысячи рейдов в рамках операции «Жилье»

26 апреля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

В регионе было проведено 1815 рейдов в жилищном секторе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГУ МЧС по ЯНАО совершили 1815 рейдов в рамках операции «Жилье». Их работа была направлена на профилактику пожаров в домах, сообщает пресс-служба ведомства. «Приоритетным направлением профилактики также остается жилищный сектор. Для этого на территории автономного округа прошел первый этап профилактической операции „Жилье“. В рамках которой проведено 1815 рейдов в жилищном секторе и проинформировано более 32 тысяч человек», — сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Помимо этого, в ходе первого квартала было проведено 793 профилактических визита, оказано 920 консультирований. Также было объявлено 609 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Решение о проведении операции было принято после гибели людей при пожарах домов в ЯНАО. В ходе операции, инспекторы МЧС, а также представители муниципальных и окружных властей напомнили жильцам о правилах пожарной безопасности и рассказали о пожарных извещателях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ГУ МЧС по ЯНАО совершили 1815 рейдов в рамках операции «Жилье». Их работа была направлена на профилактику пожаров в домах, сообщает пресс-служба ведомства. «Приоритетным направлением профилактики также остается жилищный сектор. Для этого на территории автономного округа прошел первый этап профилактической операции „Жилье“. В рамках которой проведено 1815 рейдов в жилищном секторе и проинформировано более 32 тысяч человек», — сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Помимо этого, в ходе первого квартала было проведено 793 профилактических визита, оказано 920 консультирований. Также было объявлено 609 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Решение о проведении операции было принято после гибели людей при пожарах домов в ЯНАО. В ходе операции, инспекторы МЧС, а также представители муниципальных и окружных властей напомнили жильцам о правилах пожарной безопасности и рассказали о пожарных извещателях.