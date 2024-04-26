Куйвашев выдал самым трудолюбивым свердловчанам новую награду

26 апреля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Свердловская область считается опорным краем державы Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии 1 мая — праздника Весны и Труда — наградил лучших работников знаком отличия «Трудовая доблесть Урала». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «В основе всех успехов Свердловской области лежат упорство, целеустремленность, ум, талант и патриотизм уральцев. В нашем промышленном крае всегда с большим уважением относились к человеку труда», — сказал Куйвашев. Знак отличия «Трудовая доблесть Урала» вручили сотруднику «Синарского трубного завода» Сергею Чупову и водителю аварийного автомобиля екатеринбургского «Водоканала» Сулико Уразгильдину. Это региональная награда, которую по инициативе губернатора утвердили в 2023 году для тех, кто больше 20 лет трудится по рабочим специальностям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии 1 мая — праздника Весны и Труда — наградил лучших работников знаком отличия «Трудовая доблесть Урала». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «В основе всех успехов Свердловской области лежат упорство, целеустремленность, ум, талант и патриотизм уральцев. В нашем промышленном крае всегда с большим уважением относились к человеку труда», — сказал Куйвашев. Знак отличия «Трудовая доблесть Урала» вручили сотруднику «Синарского трубного завода» Сергею Чупову и водителю аварийного автомобиля екатеринбургского «Водоканала» Сулико Уразгильдину. Это региональная награда, которую по инициативе губернатора утвердили в 2023 году для тех, кто больше 20 лет трудится по рабочим специальностям.