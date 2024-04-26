Из пермской больницы массово увольняются врачи

Учреждение покинуло пять специалистов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из пермской городской клинической больницы им. М. А. Тверье за четыре месяца уволились пять врачей. При этом жалоб на нарушение трудовых прав нет.

«С начала 2024 года из медицинского учреждения уволились заместители главного врача по хирургии и лечебной работе. Затем покинули должности заведующий отделением лабораторной диагностики и службы переливания крови и два врача-изосеролога. По состоянию здоровья свои обязанности не может выполнять заведующий приемным отделением хирургии, а также отстранена от работы заведующая отделением реанимации», — пишет Properm.

В пресс-службе минздрава Пермского края изданию пояснили, что все вопросы по поводу кадров в больнице решает главный врач. В ведомство никаких жалоб от сотрудников не поступало. Но если они все-таки есть, медикам рекомендуют обратиться в комиссию по урегулированию трудовых споров при медорганизации или в трудовую инспекцию. На данный момент главный врач больницы Михаил Суханов находится в отпуске.