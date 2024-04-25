В ЯНАО попрощались с группой белгородских детей

Школьники из Белгорода провели 21 день в Салехарде

26 апреля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Школьники отметили, что катание на оленьих упряжках было самым запоминающимся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группа юных теннисистов из Белгорода завершила свой 21-дневный визит в Салехарде (ЯНАО), где они не только тренировались, но и погрузились в культуру и быт города на полярном круге. Впереди у школьников пересадка в Москве и соревнования, после чего они вернутся домой. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Тринадцать белгородских школьников попрощались с Салехардом. Юные гости рассказали, что нашли здесь своих друзей, которые им во всем помогали и поддерживали их. Город очень понравился детям. Каждый отметил, что катание на оленьих упряжках было самым запоминающимся. Желаем ребятам легкой дороги и обязательно ждем еще раз в гости», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Школьники из Белгорода насытили свое пребывание в окружной столице разнообразными активностями: кино, музеи, кафе и мастер-классы. Они также насладились местной кухней, включая ватрушки с брусникой, и активно провели время на свежем воздухе. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) дети, приехавшие из Белгорода, покатались на коньках. Некоторые и них «встали на лед» впервые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа юных теннисистов из Белгорода завершила свой 21-дневный визит в Салехарде (ЯНАО), где они не только тренировались, но и погрузились в культуру и быт города на полярном круге. Впереди у школьников пересадка в Москве и соревнования, после чего они вернутся домой. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Тринадцать белгородских школьников попрощались с Салехардом. Юные гости рассказали, что нашли здесь своих друзей, которые им во всем помогали и поддерживали их. Город очень понравился детям. Каждый отметил, что катание на оленьих упряжках было самым запоминающимся. Желаем ребятам легкой дороги и обязательно ждем еще раз в гости», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Школьники из Белгорода насытили свое пребывание в окружной столице разнообразными активностями: кино, музеи, кафе и мастер-классы. Они также насладились местной кухней, включая ватрушки с брусникой, и активно провели время на свежем воздухе. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) дети, приехавшие из Белгорода, покатались на коньках. Некоторые и них «встали на лед» впервые.