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В ЯНАО белгородские дети познакомились с зимними видами спорта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток. Тюмень, каток, зимний отдых, катание на коньках, активный отдых
В Ноябрьске белгородские дети остались в восторге от катания на коньках Фото:
новость из сюжета
Города ЯНАО приняли детей из Белгородской области

В Ноябрьске (ЯНАО) дети, приехавшие из Белгорода, покатались на коньках. Некоторые и них «встали на лед» впервые, передает телеканал «Миг».

«В Ноябрьске школьники из Белгорода знакомятся с зимними видами спорта. В этот раз они отправились на каток. Кто-то чувствовал себя на льду уверенно, а кто-то надел коньки впервые», — сообщает телеканал.

Все ребята получили положительные эмоции от такого досуга. На кадрах видно, что на каток пришли дети от 7 до 17 лет.

В «Вороний день» дети из Белгорода посетили этнокомплекс «Нум» в Ноябрьске. Там они познакомились с самобытной культурой и традициями народов Севера, посмотрели театральное представление, поучаствовали в интеллектуальных и спортивных соревнованиях.

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В Ноябрьске (ЯНАО) дети, приехавшие из Белгорода, покатались на коньках. Некоторые и них «встали на лед» впервые, передает телеканал «Миг». «В Ноябрьске школьники из Белгорода знакомятся с зимними видами спорта. В этот раз они отправились на каток. Кто-то чувствовал себя на льду уверенно, а кто-то надел коньки впервые», — сообщает телеканал. Все ребята получили положительные эмоции от такого досуга. На кадрах видно, что на каток пришли дети от 7 до 17 лет. В «Вороний день» дети из Белгорода посетили этнокомплекс «Нум» в Ноябрьске. Там они познакомились с самобытной культурой и традициями народов Севера, посмотрели театральное представление, поучаствовали в интеллектуальных и спортивных соревнованиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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