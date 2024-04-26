Похоронное бюро Кургана в два раза увеличило выручку

27 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Компания «Реквием» резко увеличила выручку практически в два раза, следует из СБИС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие «Реквием» из Кургана, оказывающее ритуальные услуги, в два раза увеличило выручку. За 2023 год похоронное бюро заработало 103,5 миллиона рублей. Об этом говорится в финансовом отчете фирмы. «Выручка ООО „Реквием“ за 2023 год: 103 497 000 рублей. В 2022 году — 56 725 000 рублей», — указано в бухгалтерской отчетности, опубликованной на сервисе СБИС. Также в похоронной службе выросла чистая прибыль — с 12,7 до 18,9 млн рублей. В частной фирме «Зауральский похоронный дом» выручка за 2023 год сократилась с 4,9 до 3,6 млн рублей. Убытки составили 653 тысячи рублей. В похоронном бюро МУП «Бюро коммунальных услуг», принадлежащем администрации Кургана, выручка за последний год упала с 12,6 до 11,8 млн рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 420 тысяч по сравнению с 2022 годом. Ранее URA.RU писало, что бизнес жены курганского промышленника почти в два раза увеличил выручку. Компания «Нидем», владеющая рестораном Meat&Wine и отелем MOST за 2023 год заработала 106,3 млн рублей. Годом ранее доходы составляли более 57 млн рублей. Также сообщалось, что маслозавод жены богатейшего депутата облдумы Марата Исламова в 4 раза увеличил прибыль, а арматурный завод «Корвет» крупного бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль на 850 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприятие «Реквием» из Кургана, оказывающее ритуальные услуги, в два раза увеличило выручку. За 2023 год похоронное бюро заработало 103,5 миллиона рублей. Об этом говорится в финансовом отчете фирмы. «Выручка ООО „Реквием“ за 2023 год: 103 497 000 рублей. В 2022 году — 56 725 000 рублей», — указано в бухгалтерской отчетности, опубликованной на сервисе СБИС. Также в похоронной службе выросла чистая прибыль — с 12,7 до 18,9 млн рублей. В частной фирме «Зауральский похоронный дом» выручка за 2023 год сократилась с 4,9 до 3,6 млн рублей. Убытки составили 653 тысячи рублей. В похоронном бюро МУП «Бюро коммунальных услуг», принадлежащем администрации Кургана, выручка за последний год упала с 12,6 до 11,8 млн рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 420 тысяч по сравнению с 2022 годом. Ранее URA.RU писало, что бизнес жены курганского промышленника почти в два раза увеличил выручку. Компания «Нидем», владеющая рестораном Meat&Wine и отелем MOST за 2023 год заработала 106,3 млн рублей. Годом ранее доходы составляли более 57 млн рублей. Также сообщалось, что маслозавод жены богатейшего депутата облдумы Марата Исламова в 4 раза увеличил прибыль, а арматурный завод «Корвет» крупного бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль на 850 млн рублей.