Пьяный свердловчанин зарезал собутыльника кухонным ножом. Фото

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Мужчина зарезал собутыльника из-за пьяной ссоры Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) 49-летний мужчина зарезал собутыльника кухонным ножом во время застолья. Обвиняемый уже был судим за преступления сексуального характера и угрозу убийством, рассказали URA.RU в пресс-службах силовых ведомств.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома в Нижней Туре, вступил в конфликт с хозяином жилища и на почве ссоры причинил своему оппоненту телесные повреждения кухонным ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», следует из сообщения пресс-службы регионального СУ СКР. Следователи уже провели расследование, по итогам которого направили уголовное дело в суд.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ранее свердловчанин был осужден за преступления сексуального характера и угрозу убийством. «Имея определенный преступный „багаж“, в том числе и опыт пребывания в „местах не столь отдаленных“, обвиняемый сыщикам свою вину не признал. Он пояснил, что в тот момент, когда кто-то лишил потерпевшего жизни, лично он в квартире отсутствовал, а вернувшись, увидел на полу уже бездыханное тело», — отметил полковник Горелых. Несмотря на это, силовики, собрав доказательную базу преступления, не поверили словам подсудимого.

Фото:

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В Нижней Туре (Свердловская область) 49-летний мужчина зарезал собутыльника кухонным ножом во время застолья. Обвиняемый уже был судим за преступления сексуального характера и угрозу убийством, рассказали URA.RU в пресс-службах силовых ведомств. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома в Нижней Туре, вступил в конфликт с хозяином жилища и на почве ссоры причинил своему оппоненту телесные повреждения кухонным ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», следует из сообщения пресс-службы регионального СУ СКР. Следователи уже провели расследование, по итогам которого направили уголовное дело в суд. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ранее свердловчанин был осужден за преступления сексуального характера и угрозу убийством. «Имея определенный преступный „багаж“, в том числе и опыт пребывания в „местах не столь отдаленных“, обвиняемый сыщикам свою вину не признал. Он пояснил, что в тот момент, когда кто-то лишил потерпевшего жизни, лично он в квартире отсутствовал, а вернувшись, увидел на полу уже бездыханное тело», — отметил полковник Горелых. Несмотря на это, силовики, собрав доказательную базу преступления, не поверили словам подсудимого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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