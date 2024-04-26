Пьяный свердловчанин зарезал собутыльника кухонным ножом. Фото

26 апреля 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Мужчина зарезал собутыльника из-за пьяной ссоры Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Нижней Туре (Свердловская область) 49-летний мужчина зарезал собутыльника кухонным ножом во время застолья. Обвиняемый уже был судим за преступления сексуального характера и угрозу убийством, рассказали URA.RU в пресс-службах силовых ведомств. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома в Нижней Туре, вступил в конфликт с хозяином жилища и на почве ссоры причинил своему оппоненту телесные повреждения кухонным ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», следует из сообщения пресс-службы регионального СУ СКР. Следователи уже провели расследование, по итогам которого направили уголовное дело в суд. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ранее свердловчанин был осужден за преступления сексуального характера и угрозу убийством. «Имея определенный преступный „багаж“, в том числе и опыт пребывания в „местах не столь отдаленных“, обвиняемый сыщикам свою вину не признал. Он пояснил, что в тот момент, когда кто-то лишил потерпевшего жизни, лично он в квартире отсутствовал, а вернувшись, увидел на полу уже бездыханное тело», — отметил полковник Горелых. Несмотря на это, силовики, собрав доказательную базу преступления, не поверили словам подсудимого. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижней Туре (Свердловская область) 49-летний мужчина зарезал собутыльника кухонным ножом во время застолья. Обвиняемый уже был судим за преступления сексуального характера и угрозу убийством, рассказали URA.RU в пресс-службах силовых ведомств. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома в Нижней Туре, вступил в конфликт с хозяином жилища и на почве ссоры причинил своему оппоненту телесные повреждения кухонным ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», следует из сообщения пресс-службы регионального СУ СКР. Следователи уже провели расследование, по итогам которого направили уголовное дело в суд. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ранее свердловчанин был осужден за преступления сексуального характера и угрозу убийством. «Имея определенный преступный „багаж“, в том числе и опыт пребывания в „местах не столь отдаленных“, обвиняемый сыщикам свою вину не признал. Он пояснил, что в тот момент, когда кто-то лишил потерпевшего жизни, лично он в квартире отсутствовал, а вернувшись, увидел на полу уже бездыханное тело», — отметил полковник Горелых. Несмотря на это, силовики, собрав доказательную базу преступления, не поверили словам подсудимого.