Екатеринбург побил трехлетний рекорд, сражаясь за федеральные деньги на парки

26 апреля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

В важном рейтинговом голосовании поучаствовали больше 265 горожан Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге за объекты благоустройства проголосовали больше 265 тысяч человек. Таким образом, побит рекорд 2021 года, когда участие в голосовании приняли 239 тысяч горожан. О текущем раскладе URA.RU сообщили в горадминистрации. Голосование продлится до 30 апреля. В этом году на благоустройство за федеральные деньги претендуют бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Лидирует парк 50-летия ВЛКСМ (64812 голосов). Но чтобы площадка-победитель получила средства, общая явка должна быть не менее 380 тысяч человек. Провал случился в первые недели — во власти не могли решить, кто и за что отвечает. Когда явка была на уровне 17 тысяч, курировать проект, рискнув репутацией, взялась деятельная вице-мэр Марина Фадеева. Тут же были найдены подрядчики по сбору голосов, мобилизованы подконтрольные Фадеевой и ее управлению молодежной политики волонтерские объединения. Началась масштабная пиар-кампания — беспрецедентная по своим масштабам: с обращениями от Орлова и в метро и ТЦ, концертами на улице Вайнера. В оценке результата этой большой работы важно и другое сравнение. Активнее, чем в Екатеринбурге, голосуют только в Москве и Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за объекты благоустройства проголосовали больше 265 тысяч человек. Таким образом, побит рекорд 2021 года, когда участие в голосовании приняли 239 тысяч горожан. О текущем раскладе URA.RU сообщили в горадминистрации. Голосование продлится до 30 апреля. В этом году на благоустройство за федеральные деньги претендуют бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Лидирует парк 50-летия ВЛКСМ (64812 голосов). Но чтобы площадка-победитель получила средства, общая явка должна быть не менее 380 тысяч человек. Провал случился в первые недели — во власти не могли решить, кто и за что отвечает. Когда явка была на уровне 17 тысяч, курировать проект, рискнув репутацией, взялась деятельная вице-мэр Марина Фадеева. Тут же были найдены подрядчики по сбору голосов, мобилизованы подконтрольные Фадеевой и ее управлению молодежной политики волонтерские объединения. Началась масштабная пиар-кампания — беспрецедентная по своим масштабам: с обращениями от Орлова и в метро и ТЦ, концертами на улице Вайнера. В оценке результата этой большой работы важно и другое сравнение. Активнее, чем в Екатеринбурге, голосуют только в Москве и Санкт-Петербурге.