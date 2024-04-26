На юго-западе Екатеринбурга построят микрорайон на 69 тысяч человек

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Освоение территории продлится до 2033 года Фото:

На юго-западе Екатеринбурга построят микрорайон общей площадью 471,5 гектара, где расположатся шесть школ и 13 детсадов. На жилые дома предусмотрели площадь в два миллиона квадратных метров — там будут жить 69 тысяч человек. Застройку территорий утвердил мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации.

«В пространстве между улицей Лучистой, Полевским трактом и ЕКАД на территории 471,5 гектара появятся жилые дома суммарной площадью квартир более двух миллионов квадратных метров, где смогут поселиться 69 000 екатеринбуржцев», — следует из сообщения. Из 13 дошкольных учреждений в 10-ти будет 350 мест, один на 200 детей и еще два пристроенных также на 200.

В шести новых школах хватит мест на 7,9 тысячи человек. В отдельных корпусах разместят организации дополнительного образования на 2,9 тысячи детей. Кроме того, планируется возведение корпусов для занятий единоборствами, плаванием, хоккеем и другими видами спорта. Микрорайон обеспечат поликлиниками для возрастов и собственной станцией СМП.

Прошлым летом Орлов утвердил проект планировки территории в южной части города. Квартал в границах улиц 2-я Новосибирская — Городская — Дивизионная — Предельная — Умельцев — Окружная планируется застроить жильем на 25 тысяч человек.

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На юго-западе Екатеринбурга построят микрорайон общей площадью 471,5 гектара, где расположатся шесть школ и 13 детсадов. На жилые дома предусмотрели площадь в два миллиона квадратных метров — там будут жить 69 тысяч человек. Застройку территорий утвердил мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации. «В пространстве между улицей Лучистой, Полевским трактом и ЕКАД на территории 471,5 гектара появятся жилые дома суммарной площадью квартир более двух миллионов квадратных метров, где смогут поселиться 69 000 екатеринбуржцев», — следует из сообщения. Из 13 дошкольных учреждений в 10-ти будет 350 мест, один на 200 детей и еще два пристроенных также на 200. В шести новых школах хватит мест на 7,9 тысячи человек. В отдельных корпусах разместят организации дополнительного образования на 2,9 тысячи детей. Кроме того, планируется возведение корпусов для занятий единоборствами, плаванием, хоккеем и другими видами спорта. Микрорайон обеспечат поликлиниками для возрастов и собственной станцией СМП. Прошлым летом Орлов утвердил проект планировки территории в южной части города. Квартал в границах улиц 2-я Новосибирская — Городская — Дивизионная — Предельная — Умельцев — Окружная планируется застроить жильем на 25 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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