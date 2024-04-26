Киев экстренно эвакуирует больницы из-за видео с «анонсом удара» КГБ Беларуси

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, лечение, гкб40, здоровье, медицина, больница
В Киеве экстренно эвакуируют больницы Фото:

Власти Киева приняли решение экстренно эвакуировать несколько больниц, в том числе детскую клинику. Причиной для принятия такого решения стало распространенное в сети видео «анонса удара» со стороны КГБ Беларуси.

«Администрация Киева объявила об эвакуации двух медицинских стационаров, включая детскую больницу. Причиной экстренной эвакуации пациентов и персонала стало распространение в соцсетях некоего видео, в котором утверждается, что по данным больницам может быть нанесен удар», — сообщает MK.RU. Там добавили, что городские власти опровергают информацию, содержащуюся в видео, называя его «полной ложью и провокацией».

При этом они решили не отменять введение специальных мер по эвакуации. По словам представителей администрации, целью эвакуации персонала и пациентов в другие медицинские учреждения является обеспечение безопасности больных детей, их родителей и медицинского персонала, заключили в материале.

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Власти Киева приняли решение экстренно эвакуировать несколько больниц, в том числе детскую клинику. Причиной для принятия такого решения стало распространенное в сети видео «анонса удара» со стороны КГБ Беларуси. «Администрация Киева объявила об эвакуации двух медицинских стационаров, включая детскую больницу. Причиной экстренной эвакуации пациентов и персонала стало распространение в соцсетях некоего видео, в котором утверждается, что по данным больницам может быть нанесен удар», — сообщает MK.RU. Там добавили, что городские власти опровергают информацию, содержащуюся в видео, называя его «полной ложью и провокацией». При этом они решили не отменять введение специальных мер по эвакуации. По словам представителей администрации, целью эвакуации персонала и пациентов в другие медицинские учреждения является обеспечение безопасности больных детей, их родителей и медицинского персонала, заключили в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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