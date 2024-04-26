Киев экстренно эвакуирует больницы из-за видео с «анонсом удара» КГБ Беларуси

26 апреля 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

В Киеве экстренно эвакуируют больницы Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Киева приняли решение экстренно эвакуировать несколько больниц, в том числе детскую клинику. Причиной для принятия такого решения стало распространенное в сети видео «анонса удара» со стороны КГБ Беларуси. «Администрация Киева объявила об эвакуации двух медицинских стационаров, включая детскую больницу. Причиной экстренной эвакуации пациентов и персонала стало распространение в соцсетях некоего видео, в котором утверждается, что по данным больницам может быть нанесен удар», — сообщает MK.RU . Там добавили, что городские власти опровергают информацию, содержащуюся в видео, называя его «полной ложью и провокацией». При этом они решили не отменять введение специальных мер по эвакуации. По словам представителей администрации, целью эвакуации персонала и пациентов в другие медицинские учреждения является обеспечение безопасности больных детей, их родителей и медицинского персонала, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Киева приняли решение экстренно эвакуировать несколько больниц, в том числе детскую клинику. Причиной для принятия такого решения стало распространенное в сети видео «анонса удара» со стороны КГБ Беларуси. «Администрация Киева объявила об эвакуации двух медицинских стационаров, включая детскую больницу. Причиной экстренной эвакуации пациентов и персонала стало распространение в соцсетях некоего видео, в котором утверждается, что по данным больницам может быть нанесен удар», — сообщает MK.RU. Там добавили, что городские власти опровергают информацию, содержащуюся в видео, называя его «полной ложью и провокацией». При этом они решили не отменять введение специальных мер по эвакуации. По словам представителей администрации, целью эвакуации персонала и пациентов в другие медицинские учреждения является обеспечение безопасности больных детей, их родителей и медицинского персонала, заключили в материале.