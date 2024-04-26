В ХМАО построят новые спортивные объекты

26 апреля 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске модернизируют стадион «Югра Атлетикс» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В нескольких городах ХМАО постоят разных спортивные объекты. В частности, в Ханты-Мансийске модернизируют Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и стадион «Югра Атлетикс». Об этом сообщили в правительстве региона. «У нас хорошая новость для тех, кто предпочитает подвижный отдых. Спортивная жизнь региона активно развивается, поэтому в Югре планируется построить новые спортивные объекты. А это значит, что следующий сезон подарит больше возможностей не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей», — написало правительство региона в telegram-канале. Речь идет о спортивных объектах четырех городов региона. К ним относятся: Ханты-Мансийск. Там модернизируют два крупнейших региональных объекта: Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и стадион «Югра Атлетикс». А на горнолыжном комплексе «Хвойный Урман» будут большие изменения: отремонтируют склон, создадут игровые площадки, корпуса с тренерскими комнатами, раздевалками и душевыми. Также появится новое здание с прокатом инвентаря.

Сургут. В районе хоззоны работают над возведением спортивного комплекса с искусственным льдом, где будут проходить тренировки по хоккею и состязания разного уровня. Единовременная пропускная способность комплекса составит 80 человек. А на трибуне смогут разместиться 72 зрителя.

Нижневартовск. В городе реконструируют крытый хоккейный корт. Здание отремонтируют и построят вторую ледовую арену на 426 мест. А уже в следующем году откроется Центр лыжного спорта. Комплекс будет обустроен трассой длиной 2,3 километра, специализированным биатлонным стрельбищем на 16 мишеней, лыжероллерной трассой и трибунами для зрителей.

Лангепас. Планируется благоустроить территорию лыжной базы. На два километра увеличат протяженность трассы, которая летом используется для тренировки лыжероллеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нескольких городах ХМАО постоят разных спортивные объекты. В частности, в Ханты-Мансийске модернизируют Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и стадион «Югра Атлетикс». Об этом сообщили в правительстве региона. «У нас хорошая новость для тех, кто предпочитает подвижный отдых. Спортивная жизнь региона активно развивается, поэтому в Югре планируется построить новые спортивные объекты. А это значит, что следующий сезон подарит больше возможностей не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей», — написало правительство региона в telegram-канале. Речь идет о спортивных объектах четырех городов региона. К ним относятся: