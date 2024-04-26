26 апреля 2024

Депутата Вишневского* подозревают в участии в нежелательной организации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, суд, расследование
Депутата подозревают в участии в нежелательной организации Фото:

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан Минюстом РФ иноагентом) стал фигурантом административного дела. По информации, полученной от правоохранительных органов и переданной ТАСС, Вишневского подозревают в участии в деятельности нежелательной организации.

«Вишневского подозревают в участии в деятельности движения „Голос“, признанного в РФ иноагентом и являющегося структурным подразделением международной организации, которая была признана нежелательной на территории России», — сообщил источник ТАСС.

Вишневский провел несколько часов в прокуратуре, давая объяснения по поводу начатого против него производства. После этого, как утверждает источник, в пятницу он покинул Россию, вылетев за границу.

*Борис Вишневский признан Минюстом РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан Минюстом РФ иноагентом) стал фигурантом административного дела. По информации, полученной от правоохранительных органов и переданной ТАСС, Вишневского подозревают в участии в деятельности нежелательной организации. «Вишневского подозревают в участии в деятельности движения „Голос“, признанного в РФ иноагентом и являющегося структурным подразделением международной организации, которая была признана нежелательной на территории России», — сообщил источник ТАСС. Вишневский провел несколько часов в прокуратуре, давая объяснения по поводу начатого против него производства. После этого, как утверждает источник, в пятницу он покинул Россию, вылетев за границу. *Борис Вишневский признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...