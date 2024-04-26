Депутата Вишневского* подозревают в участии в нежелательной организации

27 апреля 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Депутата подозревают в участии в нежелательной организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан Минюстом РФ иноагентом) стал фигурантом административного дела. По информации, полученной от правоохранительных органов и переданной ТАСС, Вишневского подозревают в участии в деятельности нежелательной организации. «Вишневского подозревают в участии в деятельности движения „Голос“, признанного в РФ иноагентом и являющегося структурным подразделением международной организации, которая была признана нежелательной на территории России», — сообщил источник ТАСС. Вишневский провел несколько часов в прокуратуре, давая объяснения по поводу начатого против него производства. После этого, как утверждает источник, в пятницу он покинул Россию, вылетев за границу. *Борис Вишневский признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан Минюстом РФ иноагентом) стал фигурантом административного дела. По информации, полученной от правоохранительных органов и переданной ТАСС, Вишневского подозревают в участии в деятельности нежелательной организации. «Вишневского подозревают в участии в деятельности движения „Голос“, признанного в РФ иноагентом и являющегося структурным подразделением международной организации, которая была признана нежелательной на территории России», — сообщил источник ТАСС. Вишневский провел несколько часов в прокуратуре, давая объяснения по поводу начатого против него производства. После этого, как утверждает источник, в пятницу он покинул Россию, вылетев за границу. *Борис Вишневский признан Минюстом РФ иноагентом