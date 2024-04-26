26 апреля 2024

Работающим россиянам хотят разрешить отдавать пенсионные баллы родителям

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По идее проекта россияне не смогут отдавать больше двух пенсионных баллов в год Фото:

Россиянам, которые работают, хотят разрешить отдавать пенсионные баллы родителям. Таким образом хотят замотивировать создавать многодетные семьи в стране, законопроект внесен в Госдуму фракцией ЛДПР.

«Минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях составляют 15 и более лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. В рамках данных условий требуется дополнительная поддержка лиц, выходящих на пенсию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

Также этот законопроект нацелен на увеличение страховой пенсии, так как размер нынешней страховой пенсии не успевает за ростом за на некоторые товары и услуги ЖКХ. Средняя пенсия по старости за 2024 год составит 23405 рублей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой 60% — 63% возвращаются к работе после выхода на пенсию. Она также отметила, что до 2030 года число работников в возрасте до 25 лет возрастет, пишет «Национальная служба новостей».

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Россиянам, которые работают, хотят разрешить отдавать пенсионные баллы родителям. Таким образом хотят замотивировать создавать многодетные семьи в стране, законопроект внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. «Минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях составляют 15 и более лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. В рамках данных условий требуется дополнительная поддержка лиц, выходящих на пенсию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия». Также этот законопроект нацелен на увеличение страховой пенсии, так как размер нынешней страховой пенсии не успевает за ростом за на некоторые товары и услуги ЖКХ. Средняя пенсия по старости за 2024 год составит 23405 рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой 60% — 63% возвращаются к работе после выхода на пенсию. Она также отметила, что до 2030 года число работников в возрасте до 25 лет возрастет, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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