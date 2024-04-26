26 апреля 2024

Клава Кока рассказала, как аудитория обижает ее парня

© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Парень Клавы Коки принимает комментарии «хейтеров» близко к сердцу Фото:

Певица Клава Кока рассказала как в соцсетях обижают ее парня. Об этом она поведала в интервью youtube-каналу MUZLOFT.

«Под публикациями нашими совместными с парнем пишут: „у вас все не по настоящему“, „у вас контракт“, „он у тебя альфонс“, „он у тебя не той ориентации“, ну что тут сказать? Давайте быть добрее», — сказала певица.

Также она призвала людей писать только позитивные комментарии. Про своего избранника она рассказала, что он занимается блогерством и снимает рекламу.

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Певица Клава Кока рассказала как в соцсетях обижают ее парня. Об этом она поведала в интервью youtube-каналу MUZLOFT. «Под публикациями нашими совместными с парнем пишут: „у вас все не по настоящему“, „у вас контракт“, „он у тебя альфонс“, „он у тебя не той ориентации“, ну что тут сказать? Давайте быть добрее», — сказала певица. Также она призвала людей писать только позитивные комментарии. Про своего избранника она рассказала, что он занимается блогерством и снимает рекламу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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