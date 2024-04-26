Клава Кока рассказала, как аудитория обижает ее парня

Парень Клавы Коки принимает комментарии «хейтеров» близко к сердцу
Певица Клава Кока рассказала как в соцсетях обижают ее парня. Об этом она поведала в интервью youtube-каналу MUZLOFT.
«Под публикациями нашими совместными с парнем пишут: „у вас все не по настоящему“, „у вас контракт“, „он у тебя альфонс“, „он у тебя не той ориентации“, ну что тут сказать? Давайте быть добрее», — сказала певица.
Также она призвала людей писать только позитивные комментарии. Про своего избранника она рассказала, что он занимается блогерством и снимает рекламу.
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