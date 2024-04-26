У замглавы Минобороны РФ Иванова и его супруги нашли особняк и раритетные авто

27 апреля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

У Иванова нашли имущество на миллионы рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и его супруга за время его работы в силовом ведомстве приобрели обширное имущество, включая жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и раритетный автомобиль ЗиС, использовавшийся для перевозки высших партийных и военных деятелей СССР. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав данные из деклараций за 2016—2019 годы. «Согласно документам, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл. В 2016-м у них было 9 транспортных средств, а к 2019 — 12. Среди наиболее примечательных — Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110, стоимость которого, по данным 'Авто.ру', от 11 до 18 млн рублей», — передает РИА Новости. Автопарк экс-супруги Иванова Светланы Захаровой также включает такие марки, как Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson. Кроме того, в собственности у Иванова есть доля в квартире площадью 44,2 квадратных метра и квартира в пользовании на 300 квадратных метров. У ребенка семьи с 2016 года в пользовании находится квартира в Мексике площадью 350 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и его супруга за время его работы в силовом ведомстве приобрели обширное имущество, включая жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и раритетный автомобиль ЗиС, использовавшийся для перевозки высших партийных и военных деятелей СССР. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав данные из деклараций за 2016—2019 годы. «Согласно документам, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл. В 2016-м у них было 9 транспортных средств, а к 2019 — 12. Среди наиболее примечательных — Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110, стоимость которого, по данным 'Авто.ру', от 11 до 18 млн рублей», — передает РИА Новости. Автопарк экс-супруги Иванова Светланы Захаровой также включает такие марки, как Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson. Кроме того, в собственности у Иванова есть доля в квартире площадью 44,2 квадратных метра и квартира в пользовании на 300 квадратных метров. У ребенка семьи с 2016 года в пользовании находится квартира в Мексике площадью 350 квадратных метров.