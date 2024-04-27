Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в конце весны

В конце весны пенсии повысят летчикам гражданской авиации

Выплаты зависят от зарплаты и продолжительности стажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России с 1 мая получат доплаты к пенсиям работники угольной промышленности и летчики гражданской авиации, а также граждане, которым исполнилось 80 лет. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«С мая пересчитают ежемесячную доплату к пенсии неработающим работникам угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от зарплаты работника и продолжительности специального стажа», — уточнила Финогенова агентству «Прайм». Для получения права на ежемесячную доплату нужно иметь спецстаж. У членов летных экипажей выслуга лет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Кроме того, в начале мая повысят пенсии россиянам, которым исполнилось 80 лет, а также тем, кому была присвоена I группа инвалидности. Эти категории получателей, не имеющие иждивенцев, получат выплаты в структуре страховой пенсии в двойном размере: 16 269, 76 рубля. Если на иждивении 80-ти летних граждан или граждан-инвалидов I группы находятся нетрудоспособные члены семьи, то размер выплаты увеличат.

Как рассказала экономист, размер ежемесячной доплаты является отдельной соцвыплатой, которая не зависит от вида пенсии, к которой она установлена. Источник финансирования — взносы в бюджет СФР предприятий угольной промышленности и организаций.

Юрист Илья Русяев рассказал, что россиянину могут отказать в назначении страховой пенсии при нехватке страхового стажа, передает «Национальная служба новостей». Русяев пояснил, что в случае низких «белых» доходов либо нестабильной занятости бывает сложно накопить необходимое количество баллов к пенсионному возрасту. Кроме того, на назначение пенсии может повлиять предоставление недостоверных данных или поддельных документов в Социальный фонд. Юрист отметил, что для назначения страховой выплаты по старости россиянам необходимо соблюсти ряд ключевых условий.