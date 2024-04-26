26 апреля 2024

После снега в Екатеринбург пришло тепло

Синоптик Пулин: 27 апреля в Екатеринбурге ожидается теплая погода
© Служба новостей «URA.RU»
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В субботу возможен небольшой дождь, отмечает синоптик Алексей Пулин Фото:

В Екатеринбурге 27 апреля будет теплая, облачная погода и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге 27 апреля будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — от двух до семи метров в секунду», — пишет Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура в субботу днем будет от +18 до +20 градусов, а ночью от +7 до +9 градусов. Воскресенье также обещает быть теплым.

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В Екатеринбурге 27 апреля будет теплая, облачная погода и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 27 апреля будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — от двух до семи метров в секунду», — пишет Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура в субботу днем будет от +18 до +20 градусов, а ночью от +7 до +9 градусов. Воскресенье также обещает быть теплым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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