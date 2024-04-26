После снега в Екатеринбург пришло тепло

В субботу возможен небольшой дождь, отмечает синоптик Алексей Пулин
В Екатеринбурге 27 апреля будет теплая, облачная погода и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«В Екатеринбурге 27 апреля будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — от двух до семи метров в секунду», — пишет Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура в субботу днем будет от +18 до +20 градусов, а ночью от +7 до +9 градусов. Воскресенье также обещает быть теплым.
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