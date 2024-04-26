После снега в Екатеринбург пришло тепло

Синоптик Пулин: 27 апреля в Екатеринбурге ожидается теплая погода

27 апреля 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

В субботу возможен небольшой дождь, отмечает синоптик Алексей Пулин Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 27 апреля будет теплая, облачная погода и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 27 апреля будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — от двух до семи метров в секунду», — пишет Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура в субботу днем будет от +18 до +20 градусов, а ночью от +7 до +9 градусов. Воскресенье также обещает быть теплым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 27 апреля будет теплая, облачная погода и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 27 апреля будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный — от двух до семи метров в секунду», — пишет Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура в субботу днем будет от +18 до +20 градусов, а ночью от +7 до +9 градусов. Воскресенье также обещает быть теплым.