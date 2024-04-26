Ямальский чиновник попался на браконьерстве

Суд приговорил сотрудника мэрии ЯНАО за убийство лосей

Ямальский чиновник незаконно застрелил трех лосей и получил приговор по уголовной статье Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Начальника управления администрации Шурышкарского района ЯНАО суд приговорил к крупному штрафу за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Начальник бюджетного управления департамента финансов администрации Шурышкарского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб“. Наряду с назначением наказания в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей в полном объеме удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного незаконной охотой, в размере 880 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

По информации, опубликованной на сайте администрации района, оштрафованным может быть Вячеслав Михайлов. Именно он занимает должность начальника управления администрации Шурышкарского района ЯНАО, следует из открытых источников.

Установлено, что в январе 2022 года, чиновник незаконно застрелил трех лосей в ходе охоты. Мясом животных он распорядился по собственному усмотрению. Браконьер получил штраф, кроме того, он был на два года лишен права заниматься охотой. Также у него изъяли карабин «Сайга», который признали орудием преступления. Приговор суда вступил в законную силу.