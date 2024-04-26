В майские праздники медпомощь тюменцам будут оказывать по особому графику

В майские праздники больницы и поликлиники примут тюменцев по графику выходных

27 апреля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Без медпомощи тюменцев не оставят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В майские праздничные выходные тюменцам продолжат оказывать медицинскую помощь, однако график работы изменится. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. « В праздничные дни в медицинских учреждениях продолжится прием пациентов. При этом график работы медучреждений Тюменской области с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая изменится», — рассказали URA.RU в депздраве. Так, первичную помощь по записи 2, 3 и 6—8 мая тюменцы смогут получить в обычное время. С 28 апреля по 1 мая, 4 и 5 мая, а также с 9 по 12-е — с 9:00 до 14:00. Неотложная помощь будет оказывать во все выходные дни. В медучреждениях — с 8:00 до 20:00 (прием вызовов до 19:30), на дому — с 8:00 до 24:00 (прием вызовов до 23:30). Стоматологи профильной областной поликлиники примут пациентов круглосуточно. О том, как будут работать другие клиники, можно увидеть в карточках. telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В майские праздничные выходные тюменцам продолжат оказывать медицинскую помощь, однако график работы изменится. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. « В праздничные дни в медицинских учреждениях продолжится прием пациентов. При этом график работы медучреждений Тюменской области с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая изменится», — рассказали URA.RU в депздраве. Так, первичную помощь по записи 2, 3 и 6—8 мая тюменцы смогут получить в обычное время. С 28 апреля по 1 мая, 4 и 5 мая, а также с 9 по 12-е — с 9:00 до 14:00. Неотложная помощь будет оказывать во все выходные дни. В медучреждениях — с 8:00 до 20:00 (прием вызовов до 19:30), на дому — с 8:00 до 24:00 (прием вызовов до 23:30). Стоматологи профильной областной поликлиники примут пациентов круглосуточно. О том, как будут работать другие клиники, можно увидеть в карточках.