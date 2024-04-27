В подполье сообщили об ударе ВС РФ по психбольнице с ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев: армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ

27 апреля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

В подполье заявили о прилете по психбольнице в Харькове Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России ударила по расположению боевиков ВСУ по одной из психиатрических больниц в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, уточнив, что психдиспансеры на Украине давно закрыты и используются лишь для размещения военных. «Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости. Ранее николаевское подполье сообщило об ударе по энергообъектам в Николаеве. Из-за атаки вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства, передает телеканал 360 . Также Лебедев заявил, что 27 апреля был поражен железнодорожный вокзал в подконтрольном Киеву Херсоне, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России ударила по расположению боевиков ВСУ по одной из психиатрических больниц в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, уточнив, что психдиспансеры на Украине давно закрыты и используются лишь для размещения военных. «Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости. Ранее николаевское подполье сообщило об ударе по энергообъектам в Николаеве. Из-за атаки вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства, передает телеканал 360. Также Лебедев заявил, что 27 апреля был поражен железнодорожный вокзал в подконтрольном Киеву Херсоне, пишет MK.RU.