В подполье сообщили об ударе ВС РФ по психбольнице с ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев: армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ
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В подполье заявили о прилете по психбольнице в Харькове Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России ударила по расположению боевиков ВСУ по одной из психиатрических больниц в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, уточнив, что психдиспансеры на Украине давно закрыты и используются лишь для размещения военных.

«Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости.

Ранее николаевское подполье сообщило об ударе по энергообъектам в Николаеве. Из-за атаки вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства, передает телеканал 360. Также Лебедев заявил, что 27 апреля был поражен железнодорожный вокзал в подконтрольном Киеву Херсоне, пишет MK.RU.

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Армия России ударила по расположению боевиков ВСУ по одной из психиатрических больниц в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, уточнив, что психдиспансеры на Украине давно закрыты и используются лишь для размещения военных. «Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости. Ранее николаевское подполье сообщило об ударе по энергообъектам в Николаеве. Из-за атаки вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства, передает телеканал 360. Также Лебедев заявил, что 27 апреля был поражен железнодорожный вокзал в подконтрольном Киеву Херсоне, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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