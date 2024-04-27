Армия России ударила по расположению боевиков ВСУ по одной из психиатрических больниц в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, уточнив, что психдиспансеры на Украине давно закрыты и используются лишь для размещения военных.
«Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости.
Ранее николаевское подполье сообщило об ударе по энергообъектам в Николаеве. Из-за атаки вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства, передает телеканал 360. Также Лебедев заявил, что 27 апреля был поражен железнодорожный вокзал в подконтрольном Киеву Херсоне, пишет MK.RU.
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Армия России ударила по расположению боевиков ВСУ по одной из психиатрических больниц в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, уточнив, что психдиспансеры на Украине давно закрыты и используются лишь для размещения военных. «Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости. Ранее николаевское подполье сообщило об ударе по энергообъектам в Николаеве. Из-за атаки вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства, передает телеканал 360. Также Лебедев заявил, что 27 апреля был поражен железнодорожный вокзал в подконтрольном Киеву Херсоне, пишет MK.RU.