Курганские депутаты срочно соберутся на внеочередное заседание думы

27 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы Кургана соберутся на внеочередном заседании 27 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской городской думы соберутся на внеочередные заседания депутатской комиссии по бюджету и общее заседание думы 27 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Сегодня состоится внеочередное заседание думы. Пока стоит один вопрос — изменения в бюджет, но что именно, пока нет информации», — сообщил Камшилов. На вопрос о том, возможно ли решение вопроса по выборам мэра, депутат ответил, что в повестке заседания на данный момент нет вопроса об этом. Камшилов также напомнил о прошлых событиях, связанных с отставкой экс-главы Ситниковой, хотя изначально в повестке думы стоял вопрос о изменениях в бюджете. «Когда главу снимали, тоже срочно собрали под предлогом обсуждения изменений в бюджете. Потом вопрос сняли, якобы не готов. И приняли отставку мэра и наградили. То есть знали заранее, готовили благодарность, но не заявляли публично», — отметил депутат. Ранее URA.RU писало, что гордума Кургана перенесла время заседания после поручения президента РФ Владимира Путина провести выборы мэра, которое он озвучил 24 апреля на совещании по ликвидации паводка. Однако, на думе в повестке не было вопросов, касающихся выборов. Политические источники агентства сообщали, что время заседания было перенесено, чтобы собрать депутатов и чиновников, не имеющих возможность прийти раньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Курганской городской думы соберутся на внеочередные заседания депутатской комиссии по бюджету и общее заседание думы 27 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Сегодня состоится внеочередное заседание думы. Пока стоит один вопрос — изменения в бюджет, но что именно, пока нет информации», — сообщил Камшилов. На вопрос о том, возможно ли решение вопроса по выборам мэра, депутат ответил, что в повестке заседания на данный момент нет вопроса об этом. Камшилов также напомнил о прошлых событиях, связанных с отставкой экс-главы Ситниковой, хотя изначально в повестке думы стоял вопрос о изменениях в бюджете. «Когда главу снимали, тоже срочно собрали под предлогом обсуждения изменений в бюджете. Потом вопрос сняли, якобы не готов. И приняли отставку мэра и наградили. То есть знали заранее, готовили благодарность, но не заявляли публично», — отметил депутат. Ранее URA.RU писало, что гордума Кургана перенесла время заседания после поручения президента РФ Владимира Путина провести выборы мэра, которое он озвучил 24 апреля на совещании по ликвидации паводка. Однако, на думе в повестке не было вопросов, касающихся выборов. Политические источники агентства сообщали, что время заседания было перенесено, чтобы собрать депутатов и чиновников, не имеющих возможность прийти раньше.