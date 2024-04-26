Тюменцы бьют собственные рекорды алчности при продаже мест в бесплатные зоны отдыха

В Тюмени места в бесплатных беседках в Гилевской роще продают за 2000 рублей

27 апреля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Отдохнуть в Гилевской роще тюменцы могут абсолютно бесплатно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени горожане, делающие бизнес на продаже мест в бесплатных беседках в Гилевской роще, побили собственный рекорд жадности: если в прошлом году зоны «бронировали» за 1500-1800 рублей, то сейчас эта услуга стоит 2000 рублей. Информация представлена на сайте объявлений. «Займу вам беседку в Гилевской роще в любой день, работаю по предоплате 40%. Цена — 2000 рублей», — говорится в объявлении. Подобные услуги тюменцы оказывали и в прошлом году. Однако тогда цена не превышала 1 800 рублей. При этом мангальные зоны и беседки в городском парке являются бесплатными, их может занять любой желающий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени горожане, делающие бизнес на продаже мест в бесплатных беседках в Гилевской роще, побили собственный рекорд жадности: если в прошлом году зоны «бронировали» за 1500-1800 рублей, то сейчас эта услуга стоит 2000 рублей. Информация представлена на сайте объявлений. «Займу вам беседку в Гилевской роще в любой день, работаю по предоплате 40%. Цена — 2000 рублей», — говорится в объявлении. Подобные услуги тюменцы оказывали и в прошлом году. Однако тогда цена не превышала 1 800 рублей. При этом мангальные зоны и беседки в городском парке являются бесплатными, их может занять любой желающий.