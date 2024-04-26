26 апреля 2024

Тюменцы бьют собственные рекорды алчности при продаже мест в бесплатные зоны отдыха

В Тюмени места в бесплатных беседках в Гилевской роще продают за 2000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, беседка, шашлык, отдых на природе, отдых в лесу, отдых в парке, отдых, гилевская роща
Отдохнуть в Гилевской роще тюменцы могут абсолютно бесплатно Фото:

В Тюмени горожане, делающие бизнес на продаже мест в бесплатных беседках в Гилевской роще, побили собственный рекорд жадности: если в прошлом году зоны «бронировали» за 1500-1800 рублей, то сейчас эта услуга стоит 2000 рублей. Информация представлена на сайте объявлений.

«Займу вам беседку в Гилевской роще в любой день, работаю по предоплате 40%. Цена — 2000 рублей», — говорится в объявлении.

Подобные услуги тюменцы оказывали и в прошлом году. Однако тогда цена не превышала 1 800 рублей. При этом мангальные зоны и беседки в городском парке являются бесплатными, их может занять любой желающий.

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В Тюмени горожане, делающие бизнес на продаже мест в бесплатных беседках в Гилевской роще, побили собственный рекорд жадности: если в прошлом году зоны «бронировали» за 1500-1800 рублей, то сейчас эта услуга стоит 2000 рублей. Информация представлена на сайте объявлений. «Займу вам беседку в Гилевской роще в любой день, работаю по предоплате 40%. Цена — 2000 рублей», — говорится в объявлении. Подобные услуги тюменцы оказывали и в прошлом году. Однако тогда цена не превышала 1 800 рублей. При этом мангальные зоны и беседки в городском парке являются бесплатными, их может занять любой желающий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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